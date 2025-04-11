Здирництво чистої води: ЗМІ дізналися деталі нової угоди США та України

Оновлений проєкт договору передбачає ще більш жорсткі умови для Києва.

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Нова угода про копалини містить ще суворіші умови для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Українська делегація прибула до Вашингтона для участі в новому раунді переговорів щодо угоди, яка може надати Сполученим Штатам розширений доступ до природних ресурсів України.

Згідно з даними видання The New York Times, оновлений проєкт договору передбачає ще більш жорсткі умови для Києва порівняно з попередніми версіями. Зокрема, в документі знову фігурує вимога, раніше висунута колишнім президентом США Дональдом Трампом, - Україна повинна компенсувати Сполученим Штатам обсяги військової та фінансової допомоги, наданої з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Одним із ключових пунктів угоди залишається умова, за якою половина доходів України від видобутку корисних копалин - таких як нафта, газ і стратегічно важливі мінерали, а також від використання пов'язаної інфраструктури (портів, трубопроводів) - має спрямовуватися в інвестиційний фонд під контролем США.

Планується, що прибуток від фонду повертатиметься в економіку України у вигляді інвестицій у сировинні проєкти, проте точні пропорції і терміни повернення коштів поки що не розкриваються. До того моменту, поки Київ не поверне еквівалент отриманої допомоги з додаванням 4% річних, увесь прибуток від фонду надходитиме виключно американській стороні.

Також документ передбачає для США право першої пропозиції на участь у нових розробках і право вето на продаж українських ресурсів третім країнам. Протягом першого року дії угоди Україні заборонено укладати інвестиційні угоди з іншими країнами на вигідніших умовах, ніж ті, що запропоновані Вашингтоном.

Примітно, що в новій редакції угоди, як і в попередніх, відсутні будь-які згадки про надання Україні гарантій безпеки.

Угода по корисним копалинам / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська делегація планує наприкінці цього тижня здійснити візит до Сполучених Штатів Америки для обговорення угоди щодо корисних копалин. За даними Bloomberg, зустрічі можуть відбутися 11-12 квітня, повідомили українські чиновники, знайомі з деталями підготовки.

Україна вже сформувала своє бачення змісту майбутньої угоди. При цьому ключовою умовою для Києва залишається повна відповідність цього документа євроінтеграційному курсу держави. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Тим часом, як повідомляє Politico, Україна зацікавила президента США Дональда Трампа участю в угоді про корисні копалини, щоб утримати його підтримку. Видання зазначає, що Трамп виявив інтерес до співпраці з Україною, однак мотивується переважно можливістю отримати з цього фінансовий зиск, а не прагненням до тривалого миру.

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