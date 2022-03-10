Макрон не вважає можливим розгляд заявки України на вступ до ЄС

Макрон висловився про вступ України до ЄС / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон вважає нереальним вести переговори про вступ до ЄС з країною, що перебуває в стані війни. Про це Макрон заявив перед початком саміту лідерів ЄС у четвер у Версалі, повідомляє Європейська правда.

"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з країною, яка перебуває в стані війни? Я так не думаю", - сказав Еммануель Макрон.

Однак він сказав, що хоче послати "сильний сигнал" Україні, Молдові та Грузії, які нещодавно подали заявки на членство.

За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті в четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що не бачить можливості якнайшвидшого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.