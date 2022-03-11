"ЄС ще недостатньо змінився": прем'єр Словенії пояснив, чому Україні не дають членства

Прем'єрміністр Словенії Янез Янша/ Reuters

Прем'єрміністр Словенії Янез Янша пояснив, що може бути причиною, через яку Україні досі не надали членства у Європейському Союзі.

На його думку, ЄС ще недостатньо змінився, щоб прийняти Україну. Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Словенії.

"Це новий світ, упродовж останніх двох тижнів світ змінився. Ми теж змінилися. Але недостатньо", – сказав Янша, відповідаючи на запитання про вступ України до Євросоюзу.

Також він зазначив, що низка лідерів Євросоюзу надають перевагу тому, щоб вести дебати щодо процедури прийняття України, а не робити реальні кроки.

Нагадаємо, у Версалі відбувся екстрений саміт ЄС, присвячений питанням російської агресії проти України. Одним з найбільш спірних положень, що обговорювалися на ньому, стало питання про прагнення України вступити до ЄС. Як повідомив після саміту президент Литви Гітанас Науседа, переговори пройшли успішно для нашої країни – європейські лідери сказали "так" євроінтеграції України.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що вважає нереальним вести переговори про вступ до ЄС з країною, яка перебуває в стані війни.

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