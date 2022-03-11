Європейські лідери сказали "так" євроінтеграції України - Науседа

Євросоюз , Україна / УНІАН

У Версалі пройшов екстрений саміт ЄС, присвячений питанням російської агресії проти України. Одним з найбільш спірних положень, що обговорювалися на ньому, стало питання про прагнення України вступити до ЄС.

Як повідомив президент Литви Гітанас Науседа, переговори пройшли успішно для нашої країни.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин палких дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер справа за нами і українцями, щоб зробити це швидко. Героїчний український народ заслуговує того, щоб знати, що йому раді в ЄС", - написав лідер Литви в Twitter.

Дискусія за зачиненими дверима з цього приводу тривала 5 годин. Прийняте рішення по європерспективі України публікує "Європейська правда":

"Європейська Рада визнала європейські прагнення і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок з приводу цієї заяви відповідно до відповідних положень договорів ЄС. Прямо зараз, до затвердження цього висновку, ми будемо ще більше зміцнювати наші зв'язки і поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської сім'ї".

читайте такожКраїни ЄС приймають українців: як отримати статус біженця в ЄвропіНагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що вести переговори про вступ до ЄС з країною, що перебуває в стані війни, нереально. Про це він заявив перед початком саміту лідерів ЄС у четвер у Версалі.

Читайте також: