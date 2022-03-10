РФ має вивести війська з ЧАЕС і ЗАЕС – це найкраще, що вона може зробити – Кулеба

Росія повинна вивести своїх військових з українських АЕС – Кулеба / Reuters

Через захоплення російськими військовими українських атомних електростанцій може статися витік радіації у навколишнє середовище. Зараз під контролем окупантів перебувають дві атомні електростанції – Чорнобильська і Запорізька.

Найкраще, що зараз може зробити Росія – це забрати своїх військових з обох АЕС. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу після зустрічі в Туреччині з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Якби РФ забрала своїх загарбників з атомних електростанцій, працівники АЕС змогли б належно виконувати свою роботу. Крім цього, у такому випадку на атомні могли б приїхати представники Міжнародного агентства з атомної енергії, які перевірили б функціонування станцій.

"Будь-які посягання на суверенну владу України, на її території, які стосуються ядерних об'єктів, є неприпустимими. Якщо хтось буде нав'язувати нам модель, за якою ми маємо визнати якесь тимчасове управління росіянами нашими ядерними об'єктами, то ми це відкинемо", – наголосив Кулеба.

Очільник українського МЗС заявив, що Росія повинна демілітаризувати ядерні об'єкти, які намагається зараз контролювати, а також відмовитися від намагань захопити інші українські АЕС.

Результати зустрічі Кулеби і Лаврова в Туреччині

У четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулася зустріч міністрів закордонних справ України і Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова.

Після переговорів з російським колегою, очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що сторони поки що не змогли досягти рішення щодо припинення вогню. Щодо питання організації гуманітарних коридорів – Кулеба сподівається, що "зелені коридори" все таки запрацюють після того, Лавров "проведе комунікацію в Росії з тими, хто ухвалює такі рішення".

Кулеба заявив, що Україна не здасться. Вона готова вирішувати ситуацію дипломатичним шляхом, але до можливого прийняття дипломатичних рішень захищатиме свою землю військовим шляхом.

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