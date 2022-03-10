"Лавров прийшов говорити, а не вирішувати": Кулеба про переговори в Туреччині

Дмитро Кулеба / Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Як написав він у Twitter, в ході переговорів українська сторона наполягала на необхідності термінового надання Маріуполю гуманітарної допомоги та цілодобового припинення вогню.

"На жаль, міністр закордонних справ Лавров, схоже, прийшов говорити, а не вирішувати. Сподіваюся, він передасть прохання України до Москви", - написав він.

Зустріч Кулеби і Лаврова

У четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулися переговори Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона почалася об 11: 25 (10: 25 за київським часом). Ця зустріч була першою з початку війни, яку провели на рівні глав МЗС.

За словами Кулеби, переговори були складними - сторони поки не змогли досягти рішення про припинення вогню, але є певний прогрес у гуманітарному питанні.

Глава російського МЗС Сергій Лавров у свою чергу зробив ряд скандальних заяв за підсумками зустрічі.