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Вибухи на збройових складах продовжаться, а Україна поспостерігає за крахом режиму Путіна - Подоляк

29 квітня 2022, 11:18

Росія сама перенесе бойові дії на територію своєї країни, сказав Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк
Росія може сама створювати провокації і влаштовувати вибухи на своїй території - Подоляк / ОПУ

Напруженість війни, яку Росія веде проти України, вказує на те, що окупанти самі перенесуть бойові дії на територію своєї держави. Можливо, вони самостійно влаштовуватимуть там провокації або вибухи. Кількість інцидентів, пов'язаних з вибухами нафтобаз і складів зі зброєю, збільшиться. Навіть якщо Київ не буде причетний до таких дій, держава з інтересом спостерігатиме за падінням чинного російського правлячого режиму. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що характер військових дій Росії в Україні вказує на перенесення війни на російську територію. Можливо, провокації і вибухи буде організовувати сама Москва.

читайте такожВійська РФ 24 лютого атакували Офіс президента: ми відбивалася, там були моя дружина і діти - Зеленський"Але інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе бойові дії на територію Російської Федерації. Адже це зрозуміло. І не важливо, хто там воюватиме. Може бути, вони будуть там провокації свої створюватимуть, можливо, вони підриватимуть", - вважає Подоляк.

Тому він вважає, що кількості інцидентів на базах паливно-мастильних матеріалів і складах зі зброєю стане тільки більше. І навіть якщо Київ не буде до цього причетний, українська держава поспостерігає за катастрофою режиму Путіна.

"Навіть якщо Україна не буде до цього причетна, безумовно, ми з цікавістю за цим спостерігатимемо, як падає велика і потужна російська вертикаль влади", - підкреслив Михайло Подоляк.

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Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше зробив заяву про те, що перед військовими Росії поставлено завдання окупації Донецької та Луганської областей, а також південних регіонів України. Також вони збираються прорубати коридор до Криму, який було захоплено ще у 2014 році.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що війна Росії проти України може затягнутися до Нового року. За його словами, терміни війни залежать від безлічі обставин. Битва за Донбас навряд чи стане визначальним етапом завершення військових дій.

Журналісти Медузи з посиланням на джерела в Кремлі написали статтю, в якій йшлося про плани РФ "приєднати" захоплений Донбас і оголосити так звану "ХНР" у Херсонській області. Для цього в середині травня вони хочуть провести якісь "референдуми". Херсонщину також можуть спробувати включити до складу Росії.

Спікер Банкової Олексій Арестович заявив, що ЗСУ несуть великі втрати у війні з Україною, однак втрат з боку російських військових набагато більше. Військам РФ не вдалося розгромити жодного з'єднання або підрозділу української армії.

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