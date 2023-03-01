Україна завдала п'яти поразок Путіну на війні проти України - Кулеба

Світова коаліція на боці України – одна з ключових поразок директора країни-агресорки Росії Путіна у війні, зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Україна зірвала плани Путіна щодо окупації країни - Кулеба / УНІАН

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін зазнав п'ять великих поразок під час повномасштабної війни проти України. Українці відбили атаки в перші дні після 24 лютого минулого року, зірвали план ворожого бліцкригу, заручилися підтримкою світової спільноти і звільнили частину своїх територій. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що 1 березня можна зробити висновок – Україна перемогла зимовий терор російських окупантів, це стало однією з поразок ворога.

"1 березня 2023 року Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були непохитні", - зазначив дипломат.

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Крім того, він назвав попередні чотири поразки російських загарбників. Першу росіяни зазнали, коли "ми з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати нас страхом".

"Другу - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ні за рік. І ніколи не впаде", - нагадав глава МЗС.

Третя поразка Москви, на думку Кулеба, сталася на дипломатичному фронті.

"Світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні", - сказав міністр.

Четверте - проведення контрнаступу та звільнення ЗСУ частини окупованих агресором Росією територій.

"Четверта поразка - втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій і контрнаступів ЗСУ та інших Сил оборони України", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше розповів про те, що Україна готується не тільки до відбиття наступу окупантів Росії, але і до свого контрнаступу. Українські сили підуть в атаку після того, як буде ухвалено рішення на ставці головнокомандувача військами Володимира Зеленського.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що ЗСУ навесні зможуть перейти до контрнаступальної операції. Одна з цілей - удар по фронту російських окупантів між захопленим Кримом і Росією. Сили оборони планують вийти на кордон 1991 року.

Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібна Військова авіація. Українським військам потрібно зломити панування противника в повітрі на окупованих територіях. Підійдуть сучасні бойові літаки, такі як F-16, Gripen або Tornado.

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Наступ Росії: