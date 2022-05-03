Наслідки потужних ракетних ударів: на під'їздах до Львова затримуються потяги

У результаті ракетних ударів ввечері 3 травня на Під'їздах до Львова затримуються потяги.
В результаті ракетних ударів увечері 3 травня на під'їздах до Львова затримуються потяги. Укрзалізниця закликала стежити за офіційними повідомленнями.
"У зв'язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій низка поїздів рухатиметься із затримкою", - йдеться в повідомленні пресслужби Укрзалізниці.
Зазначається, що затримуються потяги на під'їзді до Львова. В Укрзалізниці додали, що інформація оновлюється і закликали пасажирів стежити за офіційними повідомленнями і не залишати сховищ під час повітряної тривоги.
Війна Росії проти України
Заступник командувача військами Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше сказав про те, що війська Росії зібралися захопити Донецьку з Луганської області, південні регіони України і пробити коридор в окупований Крим. Такі завдання окупанти ставлять в ході "другої фази" своєї війни проти України.
Радник голови офісу президента Олексій Арестович стверджує, що армія України в середині червня може піти в наступ на окупаційні війська Росії. До кінця травня-початку червня українські війська повинні отримати важке озброєння від західного світу. Зброя повинна змінити баланс сил на певних ділянках фронту.
На думку Арестовича, якщо ЗСУ зупинять окупаційні військові підрозділи в напрямку Херсона та Гуляйполя, загарбники РФ будуть змушені перейти в оборону. Просування ворожих військ територією української держави вже сповільнилося.
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