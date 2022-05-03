Арестович розповів, як російський окупант в Україні епічно підірвав БТР з собою і армією Путіна

Олексій Арестович / УНІАН, Reuters

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив про міжусобиці серед російських військових, які воюють в Україні. Зокрема, одна з таких суперечок призвела до вибуху в російському бронетранспортері.

Як розповів Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 3 травня, такі сварки серед російських окупантів відбуваються постійно.

"Дуже цікава ілюстрація - постійні сварки в особовому складі, який озвірів вже до такої міри, що вже кидається на своїх. Засипають на постах. Командири скаржаться, що виставляєш пости, караул, приходиш, а вони сплячі, бо виснажені. І командир скаржиться один там ротний іншому, каже, що " у мене посварилися солдати в БТРі. Крик, шум гам, потім вибухає граната. Ми залазимо туди, а там всі вбиті". Тобто до таких речей доходить", - розповів радник керівника ОП.

Арестович зазначає, що "такий саме стан військ, які з точки зору російської офіційної пропаганди, продовжують розвивати успішний наступ".

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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