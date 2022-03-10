"У міністра Лаврова є його останній iPhone": Кулеба потролив колегу на тлі введення санкцій проти РФ

Глава українського МЗС пожартував над опонентом.
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся 10 березня з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
Під час брифінгу після зустрічі Кулеба пожартував над опонентом, пише 24 канал.
"Під час зустрічі я зробив дуже просту пропозицію. Ми всі маємо з собою Смартфони. У міністра Лаврова є його останній iPhone, але це вже інша історія. Я сказав, що я можу зателефонувати президенту, прем'єр-міністру, моїй команді і можу дати 100% гарантії, що вони будуть узгодити роботу гуманітарних коридорів", – сказав Кулеба.
Зустріч міністрів закордонних справ України та Росії
У четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулися переговори Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона почалася об 11: 25 (10: 25 за київським часом). Ця зустріч була першою з початку війни, яку провели на рівні глав МЗС.
За словами Кулеби, переговори були складними - сторони поки не змогли досягти рішення про припинення вогню, але є певний прогрес у гуманітарному питанні.
Глава російського МЗС Сергій Лавров у свою чергу зробив ряд скандальних заяв за підсумками зустрічі.
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