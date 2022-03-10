В РФ заговорили про зустріч Зеленського і Путіна: кажуть, це питання обговорюють глави МЗС

В РФ заговорили про зустріч Зеленського і Путіна/ УНІАН

У Кремлі заговорили про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, це питання зараз обговорюють очільники МЗС України і Росії в турецькій Анталії. Слова Пеєскова процитували російські "РІА Новини".

"Київ постійно виходить із пропозиціями про прямі переговори Путіна та Зеленського, зараз це питання обговорюють глави МЗС", – сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Зустріч Кулеби і Лаврова в Туреччині

Нагадаємо, у четвер, 10 березня, в турецькій Анталії триває зустріч міністрів закордонних справ України і Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона розпочалася об 11:25 (10:25 за київським часом). Ця зустріч є першою від початку війни, яка проводиться на рівні очільників МЗС.

Як розповідав раніше Дмитро Кулеба, вимогами Києва є наступні:

припинення вогню,

звільнення окупованих територій,

вирішення гуманітарних питань.

Раніше повідомлялося, що Зеленський погодився на прямі перемовини з Путіним на території Туреччини. В Туреччині розповіли, що Зеленський сказав про це у розмові з президентом Ердоганом.

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