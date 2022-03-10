Війна Росії проти України: більшість українців вірять у перемогу найближчими тижнями

92% опитаних вірять, що Україна зможе відбити напад Росії / Фото Reuters

Більшість українців - 57% - вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже в найближчі тижні.

Як свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, 18% впевнені, що Україна здобуде перемогу за тиждень, 39% - за кілька тижнів.

Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, лише 9% думають, що війна закінчиться за півроку - рік або більше.

Українців, які не вірять у перемогу, практично немає. 16% не змогли відповісти на це питання.

92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Практично щодня цей показник зростає. Тільки 6% сьогодні не мають такої впевненості.

Віра в перемогу України над Росією переважає у всіх регіонах країни.

Більше 80% українців відповіли, що якимось чином допомагають у захисті України:

39% допомагають людям і армії як волонтери;

37% - допомагають фінансово;

18% беруть участь в інформаційному опорі;

12% - продовжують працювати в критичній інфраструктурі;

10% українців зазначили, що є членами територіальної оборони.

Тільки 19% відповіли, що не мають можливості допомагати зараз країні. Найчастіше це люди старшого віку. Однак і серед цієї категорії людей більшість сьогодні залучені в опір.

Опитування було проведено 8-9 березня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Як повідомляв Главред, результати дослідження, проведеного Інститутом когнітивного моделювання разом з Центром Соціальний моніторинг і агентством перша рейтингова система, свідчать, що більшість українців - 78% - вірять в перемогу України у війні з Росією.

Згідно з цим же соцопитуванням, рівень довіри до президента Володимира Зеленського значно зріс з початку російської агресії проти України і досяг позначки майже в 80%.

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