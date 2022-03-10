Євросоюз не відправлятиме в Україну винищувачі, щоби закрити небо

Жозеп Боррель / Reuters

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС не буде відправляти винищувачі в Україну на прохання її президента Володимира Зеленського.

При цьому, за словами Борреля, деякі країни-члени ЄС можуть зробити це самостійно, передає Ultima Hora.

Він додав, що в будь-якому випадку військове обладнання буде й надалі направлятися українській армії.

"Ми повинні допомогти Україні, але ми повинні уникати ескалації", - сказав Боррель.

Європейський чиновник додав, що президенту РФ Путіну доведеться відповісти за бомбардування мирних українських міст. При цьому Боррель не зміг уточнити, якою саме буде ця відповідальність, але нагадав, що Міжнародний кримінальний суд приступив до розслідування можливих військових злочинів.

Як повідомляв Главред, головний генерал США в Європі Тод Уолтерс, який очолює Європейське командування сил Штатів, заявив, що найефективнішим кроком заходу буде передати Україні протитанкову і зенітну зброю, а не винищувачі МіГ-29, навколо яких досі тривають переговори.

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