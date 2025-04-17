Трампа може заарештувати контррозвідка США: Світан назвав причину

Чутки про виведення американських військ з Європи були "реверансом" перед Москвою.

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Війська США, які обороняють стратегічні об'єкти в Європі не виведуть / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що сказав Світан:

Війська США в Європі виконують функцію охорони

Трамп не виведе своїх військових з європейських країн

У ЗМІ нещодавно з'явилася інформація про те, що нібито президент США Дональд Трамп обмірковує можливість виведення американських військ з Європи. Однак це навряд чи станеться.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, американські війська в основному виконують функцію охорони своїх складів у Європі.

"Крім систем ППО Aegis, на території Європи є безліч інших військових об'єктів, які, в принципі, виконують функцію оборони самої Америки. Європа для американців – це, як кажуть, перший пункт оборони. Зрозуміло, що у них є великий "протитанковий рів", який називається Атлантичний океан, через який російські танки кудись допливуть, але американські війська в Європі розташовані саме з цією метою, і вони залишатимуться там", - наголосив він.

Експерт пояснив, що американські війська в європейських країнах виконують завдання, яке потрібне насамперед США. Справа в тому, що п'ять баз із ядерною зброєю США розташовані у Європі.

"У НАТО три країни, які мають свою ядерну зброю: США, Франція та Великобританія. У ще п'яти країнах Європи на американських авіаційних базах знаходиться американська ядерна зброя. Йдеться про Бельгію, Нідерланди, Італію, Німеччину та Туреччину. Оскільки це американська ядерка, там, звичайно, стоять американські військовослужбовці. Як ви їх виведете туди? Разом із ядеркою? Плюс аеродроми підскоку, розгортання системи оборони", - додав Світан.

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Процес виведення військ не залежить ні від забаганки кремлівського диктатора Володимира Путіна, ні від Дональда Трампа. Більше того - якщо президент США таки наважиться прийняти таке рішення, його заарештує своя контррозвідка за завдання удару по обороноздатності країни, тому він на це не піде.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Виведення американських військ з Європи - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що на території європейських країн Північноатлантичного альянсу розгорнуто близько 80 тисяч американських військових на підтримку союзників США, а також для стримування подальшої агресії Росії.

Раніше стало відомо, що в Європі серйозно сприйняли погрози президента США Дональда Трампа щодо мінімізації американського військового контингенту на континенті.

Напередодні повідомлялося, що Сполучені Штати ухвалять рішення і виведуть половину своїх військ із країн Східної Європи. Але йдеться тільки про виведення тих 20 тисяч військовослужбовців, яких у 2022 році американці ввели в основному в Польщу і Румунію, а не про виведення американських військ із Європи з технікою і боєприпасами.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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