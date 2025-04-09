Європа боїться послаблення оборони НАТО на тлі погроз США - ЗМІ

Європейські лідери розуміють, що загроза зі сторони Росії більш ніж реальна, тому надіються на попередження з боку Штатів.

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Погрози Трампа у Європі сприйняли цілком серйозно / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, прес-служба НАТО

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У Європі побоюються, що РФ розширить агресію після виведення військ США

США планують вивести війська з Європи для стримування Китаю

Остаточного рішення щодо виведення військ з країн Європи наразі немає

У Європі серйозно сприйняли погрози президента США Дональда Трампа щодо мінімізації американського військового контингенту на континенті. Про це пише Bloomberg.

Європейські чиновники на умовах анонімності повідомили виданню, що США закликають попередити про можливе перекидання військ задля того, щоб оборона НАТО не дестабілізувалась перед загрозою країни-агресорки Росії, що існує на східному фланзі Альянсу.

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80 тисяч американських військових, які зараз перебувають у Європі, є серйозним фактором стримування РФ від поширення агресії на країни Балтії, а також Польщу та Румунію.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Крім цього чиновники переконані, що скорочення контингенту США може призвести до ескалації конфліктів на Близькому Сході та Африці. Європейські дипломати намагаються переконати США, що їхня присутність на континенті проєктує політичну силу для досягнення світової стабільності.

Попри це наразі у США планують вивести до 20 тисяч американських військових з Європи для перекидання до Тихоокеанського регіону для стримування Китаю. Але видання зазначає, що у Вашингтоні немає одностайності у цьому питанні.

Загроза нападу Росії на країни Європи - останні новини

Раніше Главред писав, що у випадку поразки України, або стійкого припинення вогню, за якого країна-агресорка Росія відтягне значну частину своєї боєздатної армії і перекине її в інше місце, Європа ризикує стати об'єктом реальної загрози.

Напередодні стадо відомо, що політика Трампа може призвести до серйозної зміни характеру війни. Як переконаний російський журналіст, політолог, політичний філософ Олександр Морозов, такі дії Штатів можуть розв'язати руки Путіну. Цілком ймовірно, що в такому разі вже до кінця 2025 року ми дійсно побачимо французьких і шведських спецпризначенців, які воюють в Україні не як окремі добровольці-волонтери, а як повноцінні підрозділи.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін нещодавно повідомив, що Європа має готуватись до війни з РФ.

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