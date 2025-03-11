'Трамп підкоряється Путіну': Жданов пояснив, що змінить зустріч лідерів США і РФ

Путін як колишній КДБшник діє методами тиску, шантажу та не йде на поступки, зазначив Олег Жданов.

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Трамп повністю підконтрольний Путіну / Колаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Ключові тези Жданова:

Зустріч Трампа та Путіна не принесе користі Україні

Трамп повністю підконтрольний Путіну

Під час зустрічі Путін може поставити нові вимоги Трампу

Особиста зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна навряд чи змінить ситуацію на користь України – радше навпаки. Трамп уже повністю підконтрольний Путіну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Якщо ще пару тижнів тому мені здавалося, що у Трампа є якесь поле для маневру, то сьогодні особисто я ні на секунду не сумніваюся, що Трамп повністю підконтрольний Путіну. Уже навіть світові ЗМІ ставлять запитання про те, що ж таке знає Путін, що Трамп так підкоряється всім його забаганкам. Подивіться, адже він озвучує всі наративи Кремля", - зазначив експерт.

За його словами, американські політики також звернули увагу на те, що вперше в історії президент США "повністю лягає" під Росію, яка традиційно була головним геополітичним противником Вашингтона.

Жданов наголосив, що після особистого спілкування з Путіним ситуація для Трампа може стати ще гіршою. Російський президент, як колишній співробітник КДБ, діє методами шантажу та компромату, не йде на поступки і завжди тисне на опонентів.

"Путін – чекіст, образно кажучи. Він – колишній КДБшник, а це люди, які ніколи не йдуть на поступки. Принцип КДБ – це тиснути, душити, шантажувати і компрометувати. Не сподівайтеся, що Путін пустить сльозу розчулення і скаже: "Дональде, ти такий хороший пацан, я тебе пожалію". Ні, Путін скаже: "Дональде, якщо ти цього не зробиш, ми почнемо публікувати те, що у нас є", - припустив Жданов.

Також експерт додав, що точно невідомо, чи є у Кремля компромат на Трампа, але його поведінка викликає багато запитань.

"Але диму без вогню не буває. Ніхто у світі сьогодні не може пояснити поведінку Трампа. Саме щодо Російської Федерації. Тому я і думаю, що зустріч може тільки погіршити становище Трампа", - сказав він.

Дивіться відео, в якому Олег Жданов розповів, як Україна воюватиме без військової допомоги США:

Переговори США з Україною і РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп незабаром зустрінеться з Володимиром Путіним. У лютому прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт анонсувала майбутню зустріч.

Також спеціальний представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з Володимиром Путіним.

Крім цього, у Саудівській Аравії триває зустріч делегацій України та США. Переговори йдуть вже четверту годину. Під час перерви радник із національної безпеки США заявив, що переговори з Україною в Саудівській Аравії "просуваються".

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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