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Складає "чорний список": Трамп уважно стежить, хто з світових лідерів не привітав його

Руслана Заклінська
6 листопада 2024, 20:01
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Дональд Трамп з союзниками ретельно спостерігає за тим, хто і коли зв'язується з ним, пише СNN.
Складає 'чорний список': Трамп уважно стежить, хто з світових лідерів не привітав його
Трамп ретельно стежить за тим, хто не підтримав його після перемоги на виборах / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Дональд Трамп уважно стежить за тим, хто з міжнародних лідерів, привітав його з перемогою
  • Політик запитував, чому деякі лідери не намагалися зв'язатися з ним, це також вплинуло на його ставлення до певних осіб

Новообраний президент США Дональд Трамп, який завжди цінував лояльність і лестощі, ретельно стежить за тим, хто з світових лідерів намагається встановити контакт з ним. Про це пише CNN.

"Трамп і його союзники уважно стежать за тим, хто і коли звертається до нього", - зазначив телеканал, посилаючись на численні джерела.

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Він не приховував свого задоволення від спілкування з іноземними лідерами, особливо перед виборами. За даними СNN, політик навіть запитував у приватних розмовах, чому певні лідери країн не намагалися зв'язатися з ним.

На початку цього року, коли Трамп почав здобувати популярність на праймеріз в Айові, він відслідковував, хто з республіканців підтримав його і коли. Це вплинуло на його ставлення до конкретних осіб. Тепер він продовжує стежити за тим, хто контактує з ним із міжнародних політиків.

Лідери з Європи та Африки вже почали вітати Дональда Трампа з перемогоюна виборах. Речник МЗС Китаю, в свою чергу, зазначив, що Пекін прагне до "мирного співіснування" зі Сполученими Штатами.

Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Перемога Трампа на виборах - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Він набрав 277 голосів вибірників, тоді як для перемоги потрібно було отримати 270 голосів. Гарріс здобула лише 226 голосів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах. Глава держави згадав про їхню зустріч у вересні, коли вони детально обговорили стратегічне партнерство між США та Україною.

Крім цього, кандидатка в президенти США Камала Гарріс виступить зі зверненням до нації та своїх прихильників 6 листопада о 01:00 за Києвом. Після цього вона та чинний президент Джо Байден планують зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах.

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