Лише Україна визначатиме, коли і як завершиться війна - Кулеба

Дмитро Кулеба висловився про війну з Росією / Reuters

Тільки влада України визначатиме, коли закінчиться війна з Росією, наша країна ніколи не відмовиться від своєї землі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Твіттері.

"Україна і тільки Україна визначатиме, коли і як закінчиться війна. Ми реалізуємо наше право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН після жорстокого збройного нападу. Президент Зеленський чітко вказав. Нам чужа земля не потрібна, але від своєї не відмовимося", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Армія України звільняє Харківську область від окупантів Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 5 травня зробив заяву про початок контрнаступних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Бійцям ЗСУ вдалося звільнити низку населених пунктів на півночі Харківщини. Українські військові вибили окупантів, в тому числі, з Циркунів, звідки ворожі війська обстрілювали Харків.

Бійці 227-го батальйону 127-ї бригади тероборони 15 травня вийшли на ділянка кордону України з Росією в Харківській області, про що повідомили Верховному Головнокомандувачу ЗСУ Володимиру Зеленському.

Фахівці американського Інституту дослідження війни (ISW) припускають, що війська РФ здійснять спробу утримання лінії на захід від міста Вовчанськ для того, щоб захистити своє угруповання від Бєлгорода до Ізюма. Рухатися в цьому напрямку вони вже не можуть через невдачу на Ізюмському напрямку. Аналітики прогнозують, що російські окупанти можуть остаточно вийти з регіону. Незабаром може початися контрнаступ армії України в районі Ізюму.

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