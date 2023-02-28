"Території перейдуть з рук в руки": у США оцінили ймовірність "успіху" РФ в Україні

Заступник Міністра оборони США переконаний, що Росія не зможе захопити всю Україну.

РФ не доб'ється успіху в Україні / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російським окупантам найближчим часом не вдасться домогтися значних успіхів на фронті. Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль, повідомляє Al Jazeera.

Він переконаний, що навіть протягом року Росії не вдасться захопити всю Україну.

"Ви можете побачити, як невеликі частини території перейдуть з рук в руки в найближчі тижні і місяці. Я не думаю, що те, що я бачу, свідчить про те, що росіяни можуть захопити всю Україну і домогтися значних територіальних успіхів у будь-який час протягом наступного року або близько того", - сказав Каль.

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За даними кореспондента U.S. News, Колін Каль навіть не допускає "підкорення" України.

"Цього не станеться. Росіяни не мають можливості захопити Україну", - сказав Каль.

Війна Росії проти України

Нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

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