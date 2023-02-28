"Війна буде з нами і в 2024 році": Накі оцінив, коли бойова міць України перевищить російську

Журналіст підкреслив, що на даному етапі ЗСУ потрібно набагато більше озброєння. Зокрема, армії України потрібні танки та далекобійні снаряди GLSDB для HIMARS.

Накі оцінив, коли бойова міць України перевищить російську / 93-я ОМБр Холодний Яр, E.Blaževič/LRT nuotr

Українська армія за можливостями має перевищити російську. Саме тоді настане переломний момент на фронті і можна буде говорити про закінчення війни в Україні. Про це розповів в інтерв'ю Главреду російський блогер, журналіст Майкл Накі.

"Майбутнє передбачати досить проблематично і не дуже достовірно, проте тут все залежить від поставок озброєнь. Ми бачимо психологічний злам, який стався у західних країн. Почався він з початку цього року, причому, як не дивно, люди якось дуже сильно змінилися за час цього вторгнення. Одним з ініціаторів цього зламу був [президент Франції] Еммануель Макрон, який першим заявив про постачання в Україну важкої або середньоброньованої техніки. Того, що в ЗМІ назвали "колісними танками". Після цього пішла ціла хвиля передач різних БМП, і як кульмінація – згода на передачу Україні західних танків. Перші з них, Leopard 2 від Польщі, вже приїхали. Не треба чекати, що це станеться скоро, тому що на ці танки треба навчити екіпажі та інше. Тому боєздатні, в адекватній кількості західні танки будуть в Україні до кінця весни - середини літа, саме тоді вони будуть сформовані у повноцінні відділення", - розповів Накі.

Він підкреслив, що на даному етапі ЗСУ потрібно набагато більше озброєння. Зокрема, армії України потрібні танки та далекобійні снаряди GLSDB для HIMARS. За словами журналіста, якщо до весни і літа буде серйозне нарощування цих поставок зі складів, то ситуація на фронті зміниться.

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"Є нюанси, адже якщо ми говоримо про США, то у них є дві категорії поставок – зі складів і з виробництва. З виробництва — означає не скоро. Наприклад, Abrams в кількості 31 штуки обіцяні "з виробництва". Взагалі це глобальна проблема, і один з психологічних бар'єрів, який залишається, полягає в тому, що в уявленні Заходу існують дві Росії. Одна з них прямо зараз воює з Україною, а інша може на них напасти. Те, що таке фізично неможливо, їх не дуже бентежить. І в цьому велика проблема. Наприклад, ми не можемо уявити, як Німеччині можуть знадобитися танки, які стоять у неї на озброєнні. Адже щоб дійти до Німеччини, Росії потрібно пройти дуже великий шлях, тому незрозуміло, як вони собі це уявляють", - розповів він.

Як зазначив Накі, через цю проблему багато країн Заходу не готові давати те, що стоїть у них на озброєнні, прямо зараз вони "нишпорять по складах, звідкись дістають, не дають того, що є у них зараз".

"І коли вони розповідають про те, що у них закінчуються снаряди, техніка, то мова йде якраз про те, що закінчується те, що знаходиться в умовно вільному доступі. І ось коли прийде розуміння, що Росії не дві, а одна, і потрібно, щоб вона була переможена тут і зараз (і чим швидше це буде зроблено, тим меншою буде загроза переростання у світовий конфлікт), тоді це буде останнє подолання важкого бар'єру. Якщо до кінця весни-початку літа поставки істотно збільшаться, тоді ми можемо розраховувати на те, що війна завершиться до кінця цього року. Якщо це не буде, то, на жаль, війна буде з нами і в 2024 році", - підкреслив російський блогер.

Хто такий Майкл Накі Майкл Сідней Накі - російський блогер, стример і журналіст. Автор однойменного YouTube-каналу. Народився 25 грудня 1993 року в Москві. Батько - Чарльз Накі, громадянин США. Мати - росіянка, передає Вікіпедія. Влітку 2015 року проходив двомісячне стажування на радіостанції "Ехо Москви". З 2015 року по червень 2020 року працював на радіостанції, вів політичні дебати, а також програми "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну і день", "Особлива думка", "Розворот". З 2019 року веде суспільно-політичний відеоблог на YouTube. 12 червня 2021 року стало відомо про те, що Накі залишив Росію та переїхав до Грузії. З серпня по грудень 2021 року разом з Сергієм Гурієвим був співведучим програми "Що (ж) робити?" на телеканалі "Дощ". У березні 2022 року переїхав до Вільнюса, Литва. 16 березня 2022 року МВС РФ порушило проти Накі кримінальну справу за статтею про дискредитацію армії Росії та оголосило його в розшук. Накі проходить обвинуваченим в одній кримінальній справі із засновником Conflict Intelligence Team Русланом Левієвим, з яким він випускає практично щоденні зведення про хід вторгнення Росії в Україну. 24 травня Басманний суд Москви заочно заарештував Майкла Накі. 9 вересня 2022 року Мін'юст Росії вніс Накі до списку фізичних осіб-"іноземних агентів".

Війна Росії проти України

Нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", - каже Тука.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

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