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"Рішенням буде його смерть": лікар Саакашвілі заявив про різке погіршення стану здоров'я політика

13 листопада 2021, 23:43

Стан погіршився різко. У суботу, 13 листопада, політик не зміг встати з ліжка.

Саакашвілі
Саакашвілі в критичному стані / УНІАН

Стан експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який на даний момент знаходиться в тюремній лікарні, серйозно погіршилося. Про це 13 листопада в Facebook написала його кохана, нардеп Єлизавета Ясько.

За її словами, у в'язницю до Саакашвілі пригнали реанімобіль.

"Він не зміг піднятися з ліжка. Тепер його повинні евакуювати", - написала Ясько.

читайте такожАдвоката Саакашвілі не пустили до Грузії і позбавили паспорта: правозахисник залишився без документівТакож вона навела слова особистого лікаря Саакашвілі, який знаходиться поруч з ним: "Час іде, друзі. Чудес не буває. Нашому президенту стає гірше з кожним днем. Рішенням буде його смерть, іншого рішення в медицині немає".

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі восени нелегально прибув до Грузії. Його заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких брала участь заснована ним партія.

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Експрезидента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку. Там Саакашвілі оголосив голодування.

Пізніше з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодування. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.

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медики здоров'я Михайло Саакашвілі
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