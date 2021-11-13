"Рішенням буде його смерть": лікар Саакашвілі заявив про різке погіршення стану здоров'я політика

Стан погіршився різко. У суботу, 13 листопада, політик не зміг встати з ліжка.
Стан експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який на даний момент знаходиться в тюремній лікарні, серйозно погіршилося. Про це 13 листопада в Facebook написала його кохана, нардеп Єлизавета Ясько.
За її словами, у в'язницю до Саакашвілі пригнали реанімобіль.
"Він не зміг піднятися з ліжка. Тепер його повинні евакуювати", - написала Ясько.
читайте такожАдвоката Саакашвілі не пустили до Грузії і позбавили паспорта: правозахисник залишився без документівТакож вона навела слова особистого лікаря Саакашвілі, який знаходиться поруч з ним: "Час іде, друзі. Чудес не буває. Нашому президенту стає гірше з кожним днем. Рішенням буде його смерть, іншого рішення в медицині немає".
Нагадаємо, Михайло Саакашвілі восени нелегально прибув до Грузії. Його заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких брала участь заснована ним партія.
Експрезидента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку. Там Саакашвілі оголосив голодування.
Пізніше з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодування. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.
Читайте також:
- Адвоката Саакашвілі не пустили до Грузії і позбавили паспорта: правозахисник залишився без документів
- Президент Грузії різко висловилася з приводу помилування Саакашвілі
- У Грузії на акції на підтримку Саакашвілі помер активіст, опозиція висунула ультиматум
- Саакашвілі терміново госпіталізують з в'язниці на вертольоті
- Арешт Саакашвілі: до лікарні стягнули спецназ, поліція зміцнює позиції
- У МЗС України різко відреагували на ситуацію з Саакашвілі
- У Грузії розповіли подробиці переведення Саакашвілі в тюремну лікарню
- "З голим торсом громив обладнання": в Мережу виклали відео дебошу Саакашвілі в лікарні
- Саакашвілі назвав умову припинення голодування
- "Йому потрібні українські лікарі": Зеленський перед прем'єром Грузії заступився за Саакашвілі