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"Країни Зеленського вже не було б": віце-президент США видав цинічну заяву

Ангеліна Підвисоцька
21 лютого 2025, 02:30
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Джей Ді Венс обурений через те, що Володимир Зеленський "ображав" Дональда Трампа.
Джей Ді Венс, Володимир Зеленський
Джей Ді Венс цинічно висловився про Зеленського та Україну / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Про що говорить Джей Ді Венс:

  • Віцепрезидент США заявив, що України вже не існувало б без підтримки Штатів
  • Джей Ді Венс накинувся на Зеленського через критику США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс цинічно висловився про війну в Україні. Він заявив, що без Штатів український народ не зміг би вистояти і такої держави вже не було б. Таку заяву він зробив на конференції консерваторів CPAC, відео вже розлетілося в Мережі.

"Країни президента Зеленського зараз взагалі не було б, якби не щедрість США. Скажи спасибі!" - сказав Джей Ді Венс.

відео дня

Він накинувся на президента України Володимира Зеленського з претензіями про те, що він висловлював своє невдоволення з приводу політики Трампа привселюдно, а не особисто в розмові з ним.

"Якщо в чомусь не згоден із президентом, візьми телефон і зателефонуй йому або кому-небудь із наших прекрасних дипломатів. Не потрібно вирушати в прес-тур Європою з образами на адресу президента США. Це образливо для нього, для мене і для всього американського народу. Крім того, це ще й нерозумно. Усі, хто близько знає президента, в один голос скажуть: прилюдне очорнення Трампа - це не той шлях, який змусить його передумати. Зеленському потрібно найняти розумніших радників", - сказав Венс.

Дивіться відео з цинічною заявою Джей Ді Венса про Україну:

Джей Ді Венс
Джей Ді Венс цинічно висловився про Україну / фото: скріншот

Заяви Трампа і Зеленського - останні новини

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, натякнувши, що це може стати умовою для виділення Україні місця за столом переговорів. Він також стверджував, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%.

У відповідь український президент назвав ці дані російською дезінформацією і нагадав, що за даними КМІС, рівень довіри до нього становить 57%.

Як повідомляв Главред, тоді президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського за відмову від виборів під час війни і назвав його диктатором. У соцмережі Truth Social він заявив, що Україна отримала 350 млрд доларів від США на війну, в якій "неможливо перемогти".

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Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп вторгнення Росії Джей Ді Венс
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