Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

США хочуть узгодити з Києвом і Європою єдиний мирний план – Reuters

Тарас Сидоржевський
9 жовтня 2026, 09:14
google news Підпишіться
на нас в Google
До зустрічі в Маямі залучили Раду нацбезпеки та Мінфін США, а на порядку денному – гарантії безпеки й повоєнне відновлення.
Віткофф і Кушнер зустрінуться з українською делегацією в Маямі
Віткофф і Кушнер зустрінуться з українською делегацією в Маямі / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org/The White House, wikimedia.org/Marc Averette

Головне про переговори в Маямі:

  • Віткофф і Кушнер 9 жовтня зустрінуться в Маямі з українськими переговірниками
  • США хочуть напрацювати єдину пропозицію щодо завершення війни
  • На порядку денному – гарантії безпеки та план повоєнного процвітання України

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у пʼятницю, 9 жовтня, проведуть у Маямі робочу сесію з українськими представниками, щоб звести нові ідеї в єдину пропозицію щодо завершення війни. До зустрічі також запросили радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а ще представників НАТО і ЄС, повідомляє Reuters з посиланням на американське джерело.

Співрозмовник агентства уточнив, що йдеться про "нові ідеї та пропозиції", які американські переговірники почали напрацьовувати з росіянами й українцями під час нещодавнього візиту до регіону. Сторони мають обговорити гарантії безпеки для України та план її повоєнного процвітання.

відео дня

Американську сторону, крім спецпосланців, представлятимуть співробітники Ради національної безпеки Білого дому та Міністерства фінансів США. Від Києва в переговорах візьмуть участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров і народний депутат Давид Арахамія.

За словами джерела Reuters, європейці скаржилися на високі ціни на енергоносії та інші відчутні фінансові наслідки війни. Саме тому Вашингтон взяв на себе роль посередника, який має звести позиції сторін в одну пропозицію.

"Якщо війна не зупиниться, зима буде важкою", – попередив американський співрозмовник агентства.

Що ще відомо про переговори в Маямі

Зустріч у Маямі триватиме два дні, а до української делегації також увійде Сергій Кислиця. Серед ідей, які вже обговорюють сторони, – часткове перемирʼя, яке зупинило б удари по енергетичній інфраструктурі та експорту зерна. Україна заявляла про готовність до такого кроку, тоді як Росія інтересу майже не виявляє, пише Axios.

Видання також повідомляє, що Віткофф і Кушнер можуть ще цього місяця поїхати до Москви на переговори з Путіним. Адміністрація Трампа прагне дипломатичного прориву до проміжних виборів у США та до настання зими.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо в Лісабоні застеріг, що ескалація може обернутися диверсійною кампанією в сусідніх країнах – членах НАТО та перетворити війну двох держав на значно ширший регіональний конфлікт. Водночас він наголосив, що Вашингтон і далі готовий сприяти мирному процесу.

"Ця війна має завершитися врегулюванням шляхом переговорів. Що швидше, то краще. Ми намагалися. Ми й надалі намагатимемося", – заявив Рубіо, повідомляє TimesLIVE.

Чому експерти не чекають швидкого перемирʼя

Старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Фредрік Весслау вважає, що успіх переговорів залежить не від посередника, а від розрахунків Кремля, пише Al Jazeera.

"Я не думаю, що питання в тому, хто саме є посередником. Насправді це питання розрахунку в Москві", – переконаний експерт.

На думку Весслау, Росія робить ставку на виснаження України напередодні холодів.

"Вони намагаються задушити Україну, задушити економіку і зробити її непридатною для життя перед зимою", – наголошує аналітик.

Переговори про завершення війни – останні новини за темою

Як писав Главред, Віткофф і Кушнер можуть знову поїхати до Путіна наприкінці жовтня. Напередодні Зеленський розкрив деталі нових переговорів зі США і назвав склад української делегації.

Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні переговори з Росією можуть відбутися вже в жовтні. Також Індія запропонувала Україні та Росії власний план перемирʼя з трьох етапів.

Читайте також:

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють

В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють

09:21Енергетика
РФ атакувала Івано-Франківськ, Чернігів, Київщину: вирують пожежі, є поранені

РФ атакувала Івано-Франківськ, Чернігів, Київщину: вирують пожежі, є поранені

09:11Війна
Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому західні аналітики б'ють на сполох

Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому західні аналітики б'ють на сполох

08:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

Китайський гороскоп на сьогодні, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

Китайський гороскоп на сьогодні, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Популярний український актор пішов служити до ЗСУ

Популярний український актор пішов служити до ЗСУ

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Останні новини

11:08

В Україні обвалилися ціни на базовий овоч: скільки тепер коштує кілограм

11:07

"Хоче стати артистом": сини Горбунова та Осадчої побували на зйомках "Голосу країни"

11:02

Як зменшити рахунки за газ на кухні: прості звички для економі

10:50

Яєчня вийде смачнішою, якщо відмовитися від сковороди: секрет шеф-кухаря

10:46

Прах Анатолія Кашпіровського везуть із Москви до України — де його поховають

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
10:44

Затхлий запах зникне, а рушники стануть м’якими: що з кухні додати під час прання

10:39

Формула Путіна для Європи: експерт пояснив, від чого залежить наступний крок Кремля

10:33

Не для краси і не від морозу: чому насправді білять дерева восени

10:28

Знахідка пояснює епізод з Євангелія: в Ізраїлі знайшли стародавнє кільце

Реклама
10:20

Гризуни обходитимуть цибулини стороною: що покласти в лунку під час посадки тюльпанів

10:18

33% майбутніх доходів ОПЗ та ОГХК: у справі Сенниченка виникло питання про учасників "адміністративного модуля"

10:06

Домогосподарствам радять ввімкнути опалення на 10 хвилин - для чого

09:51

Приховувала: у Пугачової зробили заяву про травму співачки

09:21

В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють

09:14

США хочуть узгодити з Києвом і Європою єдиний мирний план – Reuters

09:11

РФ атакувала Івано-Франківськ, Чернігів, Київщину: вирують пожежі, є пораненіФото

08:51

У Києві зупинився громадський транспорт одразу в трьох районах: що сталося

08:50

Гороскоп на завтра, 10 жовтня: Близнюкам - гарні новини, Левам - враження

08:37

Погода 9 жовтня зіпсується: які області накриють дощі та пориви вітру

08:27

Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому західні аналітики б'ють на сполох

Реклама
08:21

Дрони вдарили по РФ: горить завод з виробництва палива для ракет Х-101 та Х-55

07:37

РФ шість разів завдала ударів по житлових будинках у Запоріжжі: є загиблий та пораненіФото

07:20

Дочка Кличка та Панеттьєрі вперше з’явилася в суді: боксер домігся важливого рішення

07:15

Суровікін чи ні — не важливо: Невзлін про цілі Путіна у війніПогляд

06:53

Віткофф і Кушнер поїдуть до Путіна: США готують новий пакет пропозицій щодо України

06:10

Озима цибуля не піде в стрілку: городниця назвала головні помилки посадкиВідео

05:28

В "Дії" почали бета-тестування двох дитячих виплат: що варто знати батькам

05:01

40 чи 60 градусів: за якої температури насправді потрібно прати рушники

04:33

Коли садити гортензію: восени на це є лише кілька тижнівВідео

04:07

Не хліб і не сухарі: що додати у фарш, щоб котлети вийшли в рази соковитішими

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

03:30

Попереду - нова дорога: яким знакам зодіаку скоро випаде унікальний шанс

02:32

Легендарний Колумб був на межі смерті: як його та всю експедицію врятував українецьВідео

01:44

Лаванда рясно цвістиме щоліта: що треба обовʼязково зробити до настання морозів

00:18

Росіяни цинічно обстріляли Івано-Франківськ дронами: є загиблий, вирує пожежа

08 жовтня, четвер
23:38

Окупанти просунулися на гарячій ділянці фронту: що відбувається на фронті

23:12

Життя зміниться до невпізнання: три знаки зодіаку чекають на доленосні зміни

23:02

Одна осіння добавка прискорить дозрівання компосту: що покласти в купу

22:56

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагаютьВідео

22:21

Найдобріший учасник шоу "Майстер Шеф" перестав виходити на зв'язокВідео

Реклама
22:17

Приваблюють багатство та успіх: 3 знаки зодіаку, яким щаститиме з 12 по 18 жовтня

22:11

США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

21:58

Осінь чи весна — коли садити дерева: правила вдалого вкорінення

21:57

Росія розвідує захід України реактивними дронами: які міста під загрозою

21:46

Два потяги зіткнулися на Львівщині: що відомо про постраждалихФото

21:34

Чому 9 жовтня не можна сваритися з рідними: яке церковне свято

21:30

2 варіанти перемир’я: Зеленський розкрив деталі нових переговорів із США

21:07

Шмигаль повідомив про пошкодження важливого енергооб'єкта Києва після атаки

21:03

Київ перейшов у режим виживання: Кличко зробив тривожний прогноз на зиму

21:03

Малину восени обрізають не всю: садівники розкрили, які пагони треба зберегти

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти