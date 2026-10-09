США хочуть узгодити з Києвом і Європою єдиний мирний план – Reuters

До зустрічі в Маямі залучили Раду нацбезпеки та Мінфін США, а на порядку денному – гарантії безпеки й повоєнне відновлення.

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Віткофф і Кушнер зустрінуться з українською делегацією в Маямі / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org/The White House, wikimedia.org/Marc Averette

Головне про переговори в Маямі:

Віткофф і Кушнер 9 жовтня зустрінуться в Маямі з українськими переговірниками

США хочуть напрацювати єдину пропозицію щодо завершення війни

На порядку денному – гарантії безпеки та план повоєнного процвітання України

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у пʼятницю, 9 жовтня, проведуть у Маямі робочу сесію з українськими представниками, щоб звести нові ідеї в єдину пропозицію щодо завершення війни. До зустрічі також запросили радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а ще представників НАТО і ЄС, повідомляє Reuters з посиланням на американське джерело.

Співрозмовник агентства уточнив, що йдеться про "нові ідеї та пропозиції", які американські переговірники почали напрацьовувати з росіянами й українцями під час нещодавнього візиту до регіону. Сторони мають обговорити гарантії безпеки для України та план її повоєнного процвітання.

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Американську сторону, крім спецпосланців, представлятимуть співробітники Ради національної безпеки Білого дому та Міністерства фінансів США. Від Києва в переговорах візьмуть участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров і народний депутат Давид Арахамія.

За словами джерела Reuters, європейці скаржилися на високі ціни на енергоносії та інші відчутні фінансові наслідки війни. Саме тому Вашингтон взяв на себе роль посередника, який має звести позиції сторін в одну пропозицію.

"Якщо війна не зупиниться, зима буде важкою", – попередив американський співрозмовник агентства.

Що ще відомо про переговори в Маямі

Зустріч у Маямі триватиме два дні, а до української делегації також увійде Сергій Кислиця. Серед ідей, які вже обговорюють сторони, – часткове перемирʼя, яке зупинило б удари по енергетичній інфраструктурі та експорту зерна. Україна заявляла про готовність до такого кроку, тоді як Росія інтересу майже не виявляє, пише Axios.

Видання також повідомляє, що Віткофф і Кушнер можуть ще цього місяця поїхати до Москви на переговори з Путіним. Адміністрація Трампа прагне дипломатичного прориву до проміжних виборів у США та до настання зими.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо в Лісабоні застеріг, що ескалація може обернутися диверсійною кампанією в сусідніх країнах – членах НАТО та перетворити війну двох держав на значно ширший регіональний конфлікт. Водночас він наголосив, що Вашингтон і далі готовий сприяти мирному процесу.

"Ця війна має завершитися врегулюванням шляхом переговорів. Що швидше, то краще. Ми намагалися. Ми й надалі намагатимемося", – заявив Рубіо, повідомляє TimesLIVE.

Чому експерти не чекають швидкого перемирʼя

Старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Фредрік Весслау вважає, що успіх переговорів залежить не від посередника, а від розрахунків Кремля, пише Al Jazeera.

"Я не думаю, що питання в тому, хто саме є посередником. Насправді це питання розрахунку в Москві", – переконаний експерт.

На думку Весслау, Росія робить ставку на виснаження України напередодні холодів.

"Вони намагаються задушити Україну, задушити економіку і зробити її непридатною для життя перед зимою", – наголошує аналітик.

Переговори про завершення війни – останні новини за темою

Як писав Главред, Віткофф і Кушнер можуть знову поїхати до Путіна наприкінці жовтня. Напередодні Зеленський розкрив деталі нових переговорів зі США і назвав склад української делегації.

Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні переговори з Росією можуть відбутися вже в жовтні. Також Індія запропонувала Україні та Росії власний план перемирʼя з трьох етапів.

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Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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