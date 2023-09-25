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Перша леді відповіла, чи піде Зеленський на другий термін

Аліна Дембіцька
25 вересня 2023, 22:03 оновлено 25 вересня, 22:04
Якщо Володимир Зеленський балотуватиметься вдруге, то перша леді його підтримає.
Владимир Зеленский и Елена Зеленская
Перша леді відповіла, чи піде Зеленський на другий термін / Колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine, instagram.com/olenazelenska_official

Дружина президента Олена Зеленська заявила, що не знає, чи буде її чоловік, Володимир Зеленський, балотуватися на другий термін на майбутніх виборах. Про це пише видання The Hill.

"Ну, знаєте, це було дуже складне питання для мене. Знаєте, навіть коли він балотувався вперше, я не до кінця це підтримувала... Але якщо він буде балотуватися знову, якщо він балотуватиметься вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, ну, у нас є певний досвід, ми там були. Вже не так страшно, як було вперше", - сказала Олена Зеленська.

За висловами першої леді України, одним із факторів, які можуть вплинути на рішення президента, є поточна ситуація в країні та здатність забезпечити проведення вільних і чесних виборів.

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"Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як президент, якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його на посаді, він, ймовірно, не балотуватиметься. Але я підтримаю його, яке б рішення він не ухвалив", - додала дружина президента.

Вибори в Україні

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не проти проведення виборів у 2024 році, але вказав на низку проблем в їхній організації, зокрема на окупованих територіях, на фронті й за кордоном.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що вибори під час війни в Україні неможливо провести. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи – ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди поки знаходяться в окопах. А завдання держави досить просте – забезпечити голосування кожного і кожної", - зазначив він.

За даними американського авторитетного видання Washington Post, незважаючи на війну, яку Росія розв'язала проти України, деякі західні політики підштовхують офіційний Київ до проведення парламентських і президентських виборів.

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Володимир Зеленський Олена Зеленська
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