УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський про вибори-2024: "Суспільство не готове це підтримувати"

Анна Ярославська
23 вересня 2023, 12:00 оновлено 23 вересня, 12:05
Питання проведення виборів в Україні через безпеку неактуальне.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення виборів в Україні / Фото: Офіс президента

Українське суспільство не готове витрачати гроші на проведення виборів у той час, коли триває повномасштабна війна. Люди готові дозволити парламенту або уряду виділяти кошти виключно на зброю для ЗСУ. Крім того, у разі проведення виборів залишається відкритим питання безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

За словами президента, в першу чергу потрібно враховувати, що проводити вибори під час війни забороняє законодавство. Однак головна перешкода в організації голосування полягає в питанні безпеки.

"Ми навіть не порушували питання виборів, тому що воно сьогодні через безпеку неактуальне. Закон забороняє під час війни проводити ті чи інші вибори. Безпека - складний елемент проведення виборів. Перша складність в тому, щоб вибори були проведені демократично та прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі з різних країн світу, як це зазвичай і відбувається в Україні", – сказав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не зможуть взяти участь у голосуванні.

"Друге питання: як голосувати людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Я навіть кажу не про території, окуповані Росією з 2014 року. Ми говоримо про те, що було окуповано з 24 лютого. Це складність і про це потрібно думати. Третє: велика кількість українців, навіть не сотні тисяч, а мільйони, за кордоном. Як організувати цей процес - це теж дуже складно", - зазначив президент.

Зеленський додав, що несправедливо буде по відношенню до військовослужбовців проводити вибори під час бойових дій. Зараз мільйон людей захищає Україну від агресора, вони в першу чергу повинні реалізувати свої права і свободи.

"Є найбільша складність. Військові, мільйон людей, як в окопах вони будуть голосувати, і як вони будуть голосувати на дільницях біля лінії фронту. Все повинно бути в бомбосховищах. Ми знаємо Росію, вона просто розстріляє всіх людей, які прийдуть. Про військових, це можна бути найбільша несправедливість. Люди, які захищають права і свободи громадян, не матимуть прав і свобод, щоб проголосувати. Це якийсь нонсенс", - сказав Зеленський.

"Щоб там не було, ми сьогодні говоримо, що в Україні, коли парламент або уряд хоче направити гроші на той чи інший напрямок крім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, а проти, бо йде війна. Проте, ця тема порушується і потрібно бути до неї готовим", – підкреслив глава держави.

Дивіться пресконференцію президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо:

Вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не проти проведення виборів у 2024 році, але вказав на низку проблем в їхній організації, зокрема на окупованих територіях, на фронті й за кордоном.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що вибори під час війни в Україні неможливо провести.

"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи - ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди поки знаходяться в окопах. А завдання держави досить просте - забезпечити голосування кожного і кожної", – зазначив він.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський вибори 2019 новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

11:53 Україна
ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Пригожина - ISW

ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Пригожина - ISW

11:48 Світ
У Севастополі прогриміли нові вибухи, в місті падають уламки ракет

У Севастополі прогриміли нові вибухи, в місті падають уламки ракет

09:20 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:00

Іменини 24 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

12:00

Зеленський про вибори-2024: "Суспільство не готове це підтримувати"Відео

11:53

Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

11:48

ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Пригожина - ISW

11:03

Математична задача для знавців, яка спантеличує: знайдіть правильну відповідь

Польща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - БогдановПольща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - Богданов
10:47

Гороскоп на завтра 24 вересня 2023: Козерогу - втрата грошей, Овну - пристрасть

10:45

РФ збирає ракети: українцям назвали терміни та цілі нових масованих ударів

10:02

Дніпропетровщину атакували "Шахеди": пошкоджено об'єкт критичної інфраструктуриФото

09:23

Яке свято завтра 24 вересня: день у світовій та українській історії, церкви

Реклама
09:20

У Севастополі прогриміли нові вибухи, в місті падають уламки ракет

08:58

"Крабова пастка": у ССО розповіли про точний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

08:37

Буданов назвав несподівану кількість втрат України у війні з Росією

08:22

Атака на штаб ЧФ РФ у Севастополі: серйозно поранено двох російських генералів - Буданов

08:20

Прямо як з одеського "Привозу": рецепт квашених баклажанів на зиму від Тетяни Литвинової

07:42

Росія вдарила ракетами "Онікс" по Одеській області: що відомо

06:38

В ситуації з Польщею всім потрібно заспокоїтисьПогляд

06:21

В чому ключова відмінність наших цілей із США щодо війни в Україні

05:30

Як повернути білий колір килиму: давно забутий, але найефективніший спосіб

04:50

Ракети підірвали штаб ЧФ у Севастополі: з'явилася несподівана версія удару

04:10

Загарбники аж тікають з окопів: боєць ЗСУ назвав супер-зброю, яка нищить росіян

Реклама
03:40

"Заморожування неможливе": Богданов назвав ключовий фактор для завершення війниВідео

03:05

Експерт спрогнозував, яких супротивників підберуть Путіну на виборах

02:39

Де найкраще зберігати яйця: фермер нарешті вирішив давню суперечку кухарів

02:02

Золото під ногами: як обізнані люди використовують каштани

01:27

Експерт оцінив, наскільки реальні загрози Польщі зменшити підтримку УкраїниВідео

00:10

"Більше ніколи не ображайте поляків": Моравецький "наїхав" на Зеленського

22 вересня, п'ятниця
23:54

Режисер-путініст "тане на очах": Бондарчук здивував страшно худим виглядом

23:27

Росіяни наступали на чотирьох напрямках: ЗСУ потужно відбили атаку

23:07

Буданов відреагував на вибухи в Криму "натяком" на контрнаступ

23:04

"Ворогу гаряче": удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ - Тарнавський

22:10

Кремль хоче дискредитувати Зеленського: на Банковій розкрили подробиці

22:01

Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флотуВідео

21:42

Росія готується до масштабного наступу: експерт розкрив небезпечний напрямок

21:29

"У нас дуже хороші шанси": Жданов назвав території, які можуть взяти ЗСУ

20:51

"Не питання кордонів 1991-го року": у Зеленського розповіли, яким має бути фінал війни

20:34

"Кудись літаки усі зникли": експерт пояснив, як ЗСУ вдалось вдарити по штабу ЧФ в Криму

20:22

"Ми готові зміцнити співпрацю": Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера

20:13

РФ стягне резерви і влаштує наступ: експерт спрогнозував терміни нової атаки

20:01

"Оборона" Токмака і рух ЗСУ до Мелітополя: розвідка Естонії розкрила плани РФ

19:50

Як Путін може втратити владу?Погляд

Реклама
19:44

Путіністка Поплавська розповіла, яким повернувся її син з війни

19:42

У Білорусі проводять військові навчання: прикордонники розкрили, чи є загроза Україні

19:42

"Серйозний збиток": у Росії ниють через удар по Криму і вимагають бити по КиєвуВідео

19:29

"Бабине літо" увірвалось в Україну: лише у деяких регіонах будуть грозові дощі

18:57

США відправлять Україні ракети ATACMS: західні ЗМІ розкрили несподівані деталі

18:36

Хитра головоломка для найуважніших: треба знайти гарбузи за 10 секунд

18:25

На "воєнних рейках": Україна виділила 2 трлн грн на оборону та безпеку

18:23

Що потрібно зробити 24 вересня, щоб не почалася чорна смуга: прикмети і заборони

18:14

Що не так із фразеологізм "ревіти білугою": Авраменко вразив наповал поясненням

18:09

"Нарахування пенсій по балам": Шмигаль розкрив деталі підвищення виплат пенсіонерам

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти