Зеленський про вибори-2024: "Суспільство не готове це підтримувати"

Питання проведення виборів в Україні через безпеку неактуальне.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-o-vyborah-2024-obshchestvo-ne-gotovo-eto-podderzhivat-10503031.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення виборів в Україні / Фото: Офіс президента

Українське суспільство не готове витрачати гроші на проведення виборів у той час, коли триває повномасштабна війна. Люди готові дозволити парламенту або уряду виділяти кошти виключно на зброю для ЗСУ. Крім того, у разі проведення виборів залишається відкритим питання безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

За словами президента, в першу чергу потрібно враховувати, що проводити вибори під час війни забороняє законодавство. Однак головна перешкода в організації голосування полягає в питанні безпеки.

"Ми навіть не порушували питання виборів, тому що воно сьогодні через безпеку неактуальне. Закон забороняє під час війни проводити ті чи інші вибори. Безпека - складний елемент проведення виборів. Перша складність в тому, щоб вибори були проведені демократично та прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі з різних країн світу, як це зазвичай і відбувається в Україні", – сказав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не зможуть взяти участь у голосуванні.

"Друге питання: як голосувати людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Я навіть кажу не про території, окуповані Росією з 2014 року. Ми говоримо про те, що було окуповано з 24 лютого. Це складність і про це потрібно думати. Третє: велика кількість українців, навіть не сотні тисяч, а мільйони, за кордоном. Як організувати цей процес - це теж дуже складно", - зазначив президент.

Зеленський додав, що несправедливо буде по відношенню до військовослужбовців проводити вибори під час бойових дій. Зараз мільйон людей захищає Україну від агресора, вони в першу чергу повинні реалізувати свої права і свободи.

"Є найбільша складність. Військові, мільйон людей, як в окопах вони будуть голосувати, і як вони будуть голосувати на дільницях біля лінії фронту. Все повинно бути в бомбосховищах. Ми знаємо Росію, вона просто розстріляє всіх людей, які прийдуть. Про військових, це можна бути найбільша несправедливість. Люди, які захищають права і свободи громадян, не матимуть прав і свобод, щоб проголосувати. Це якийсь нонсенс", - сказав Зеленський.

"Щоб там не було, ми сьогодні говоримо, що в Україні, коли парламент або уряд хоче направити гроші на той чи інший напрямок крім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, а проти, бо йде війна. Проте, ця тема порушується і потрібно бути до неї готовим", – підкреслив глава держави.

Дивіться пресконференцію президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо:

Вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не проти проведення виборів у 2024 році, але вказав на низку проблем в їхній організації, зокрема на окупованих територіях, на фронті й за кордоном.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що вибори під час війни в Україні неможливо провести.

"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи - ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди поки знаходяться в окопах. А завдання держави досить просте - забезпечити голосування кожного і кожної", – зазначив він.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.