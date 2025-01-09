Словаччина відправляє делегацію до Москви: посольство України різко відреагувало

Українські дипломати закликали представників словацького парламенту відмовитися від спроб умиротворення та загравання з Росією.

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Посольство розкритикувало мовчання Словаччини щодо агресії РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, ДСНС України

Коротко:

Словаччина планує відправити делегацію до Москви замість засудження злочинів РФ

Українське посольство висловило рішучий протест

Дипломати наголосили, що такі дії сприяють легітимізації агресії РФ

Словацькі чиновники продовжують мовчати і після парламентських виборів 2023 року не засудили публічно злочини Росії. Натомість Братислава планує відправити парламентську делегацію до Москви. Про це заявило посольство України в Словаччині.

Дипломати наголосили, що внаслідок нещодавньої атаки Росії на Запоріжжя загинули 13 мирних громадян. Проте словацькі посадовці продовжують ігнорувати російські злочини.

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"Вкотре дивує мовчання офіційних словацьких посадовців, які після парламентських виборів 2023 року жодного разу офіційно, відверто та публічно не засудили брутальні злочини Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Посольство зазначило, що Словаччина планує відправити делегацію на чолі з віцеспікером парламенту Андреєм Данком до Москви. Українська сторона закликає утриматися Братиславу від контактів з агресором.

"Посольство та українська сторона висловлює рішучий протест зазначеним намірам і вкотре закликає утриматись від контактів зі злочинним режимом у Москві, оскільки такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України", - заявили дипломати.

Також словацьких парламентарів закликають відмовитися від "спроб умиротворення та загравання з агресором на догоду власним політичним та меркантильним інтересам" і проявити "елементарне співчуття" до страждань українців.

Крім цього, посольство звернуло увагу, що за історичні помилки політиків завжди платить народ. Країні нагадали, що "словацька нація не є виключенням", адже у 20-му столітті країна вже "ставала заручником недалекоглядності і безпринципності своїх лідерів, що призвело до всім відомих трагічних наслідків".

"Свідоме ігнорування очевидних фактів того, що агресором є Росія, яка вже майже три роки нищить в Україні все на своєму шляху, вбиває жінок, дітей і знущається над мирним населенням, не знаходить і не знайде розуміння. Закликаємо бодай до елементарного людського співчуття та поваги до багатомільйонної нації, що чинить героїчний опір убивцям", - наголосили в посольстві.

Погрози Фіцо на тлі зупинки транзиту російського газу - головне

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна остаточно припинила транзит російського газу через свою територію, що стало важливим етапом у зменшенні залежності від енергоносіїв з РФ. Це рішення викликало гостру реакцію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який почав погрожували Україні припиненням постачання електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що ці заяви Фіцо можуть бути наслідком вказівок від російського президента Володимира Путіна. Таким чином словацький прем'єр намагається створити "другий фронт".

Проте, як повідомляв Главред, попри ці загрози, Україна продовжить отримувати електроенергію зі Словаччини. Словацький оператор системи передачі SEPS підтвердив, що виконуватиме умови чинного договору і забезпечить постачання енергоресурсів.

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Що таке посольство України в Словаччині? Посольство України в Словацькій Республіці — дипломатична місія України в Словаччині, розміщена в Братиславі, пише Вікіпедія. Основне завдання Посольства України в Братиславі представляти інтереси України, сприяти розвиткові політичних, економічних, культурних, наукових та інших зв'язків, а також захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб України, які перебувають на території Словаччини.

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