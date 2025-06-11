Симпатія або хитрий план: Новак сказав, чому Трамп намагається врятувати Росію

Експерт заважив, що Росія в деяких сенсах - конкурент США.

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Чому Трамп намагається врятувати Росію / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Є кілька версій, чому Трамп рятує Росію

Зокрема, це може бути хитра комбінація американської адміністрації

Інший варіант - особиста симпатія Трампа до Путіна

Голова Комітету економістів України Андрій Новак припустив, чому президент США Дональд Трамп так завзято намагається врятувати диктатора Путіна і Росію.

Він зауважив, що товарообіг між Росією і США невеликий, мізерний, порівняно з товарообігом між США і Євросоюзом, Китаєм або Індією.

"Та й російські енергоресурси, звісно, Штатам не потрібні, бо вони самі видобувають і продають нафту і газ. Тому Росія в цьому сенсі - конкурент США. У мене є кілька версій, чому Трамп рятує Росію: або це хитра комбінація американської адміністрації, щоб приспати російського ведмедя з гранатою в руці, або Трамп був завербований росіянами, або американці чекають, коли в РФ станеться двірцевий переворот, щоб вона й особисто Путін не могли розмахувати ядерним кийком", - наголосив експерт на чаті в Главреді.

За його словами, час від часу ми чуємо від Москви погрози про застосування ядерної зброї. І після блискучої операції СБУ, коли були вражені російські аеродроми, в Росії знову заговорили про своє право застосувати ядерну зброю, бо Україна знищила багато літаків російської ядерної тріади.

"Є ще один варіант - особиста симпатія Трампа до Путіна та інших диктаторів, наприклад, Кім Чен Ина і Сі Цзіньпіна. Трампу подобається авторитарний стиль правління, і він хоче, щоб усі слухали тільки його, бо вважає, що тільки його думка правильна. Сподіваюся, що ми маємо справу з першим варіантом, тобто що це дуже хитромудра політична комбінація США", - підсумував Новак.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак розповів, скільки років російська економіка дозволить Путіну воювати, а також що буде з цінами на продукти та тарифами в Україні до кінця 2025 року:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прокоментував останню розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав її "хорошою".

Трамп також говорив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна Кремля з Україною продовжує затягуватися.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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