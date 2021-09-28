Сергій Притула створює власну політичну партію: що відомо

Політик офіційно підтвердив цю інформацію / УНІАН

Сергій Притула має намір створити власну політичну партію. Політик офіційно підтвердив цю інформацію. Про назву та інші деталі він обіцяв повідомити найближчим часом.

"Це очевидно буде політична партія. Поки вона на етапі формування. Про неймінг, брендінг - дайте мені трохи часу, і я обов'язково все розповім", – заявити політик в ефірі "24 каналу".

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"Це однозначно буде не віртуальна історія. Однак і поспішати з набуттям суб'єктності я не буду", – додав він.

Сергій Притула в політиці

Про приєднання до партії "Голос" він оголосив 8 червня 2019 року, перед минулими парламентськими виборами.

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В лютому Сергій Притула офіційно покинув керівництво партії, але продовжив співпрацювати з політсилою.