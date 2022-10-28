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Росія - сировинний придаток: Китай хоче, щоб РФ була слабкою - Кулик

28 жовтня 2022, 13:44

Китай хоче, щоб війна в Україні постійно забирала сили у Росії.

Китай, розвал Росії, Віталій Кулик
Китай бачить Росію як сировинний придаток / колаж фото Главред, Reuters, ua.depositphotos.com

Китай хоче, щоб Росія була слабкою. Влада цієї країни розглядає РФ лише як сировинний придаток і територію для експансії власних інтересів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Росія, з точки зору Пекіна, повинна бути ослаблена, але не програти остаточно, не бути знищеною. Для Києва це означає, що Китай у своєму підіграванні Росії може піти далі, ніж зараз. Це дуже небезпечно для світу і України", - сказав Кулик.

Варто зазначити, що Китай займав нейтральну позицію щодо війни в Україні, проте постійно підігравав Росії - голосував у Генасамблеї та Радбезі ООН, взаємодіяв з російськими компаніями, купував російські активи, надавав РФ товари подвійного призначення.

"Тобто Пекін вів явно недружню політику по відношенню до Києва. І зараз, коли ця ідеологія двополярного світу і протистояння із Заходом для Сі стає важливим елементом, Китай може піти в таких діях далі і посилити свою взаємодію з Росією", - сказав Кулик.

Експерт зазначає, що Китай не хоче влазити в санкції, які Захід застосовує проти РФ. У зв'язку з цим Китай не посилює підтримку Росії і не надає допомогу, яка могла б привести РФ до перемоги.

Раніше Главред повідомляв, що Китай може скористатися поразкою Росії у війні і в разі взяти під свій контроль найвигідніші для них російські території. Такими територіями, жителям яких КНР захоче надати "підтримку", можуть стати Сибір і Далекий Схід, де багато газу і нафти.

Однак Китай не хоче, щоб війна в Україні закінчувалася. Владі вигідно, щоб бойові дії тривали, адже навіть низька інтенсивність буде призводити до того, що Росія буде поступово видихатися. Це буде тільки на руку Китаю.

Інші новини:

війна в Україні КНР вторгнення Росії Росія
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