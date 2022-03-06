Росія планує обстріляти житлові квартали своїх міст - РНБО

ЦПІ при РНБО України повідомляє, що в умовах фактичного ураження військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації передбачуваного нового сценарію.

Зокрема, мова йде про обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону для того щоб надалі звинуватити в цьому українських військових.

"Це, за планом кремлівської верхівки, буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації. З урахуванням дій російської армії в Україні провокації в російських містах будуть супроводжуватися численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Запорізькій ОДА заявили, що російські війська покинули Енергодар. Однак пізніше мер міста Дмитро Орлов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

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