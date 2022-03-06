Війська окупантів втратили 30% боєздатної армії - Центр оборонних стратегій / Reuters

За неповні 11 діб російської агресії бійцям та офіцерам Збройних сил України вдалося знешкодити до 46 тисяч загарбників. Про це заявив Андрій Загороднюк-колишній міністр оборони, а нині - голова правління Центру оборонних стратегій.

До цієї кількості увійшли вбиті, поранені та полонені росіяни. Війська окупантів на момент вторгнення рано вранці 24 лютого налічувало приблизно 145 тисяч осіб наземної армії.

За словами Загороднюка,

В даний час угруповання збройних сил РФ в Україні налічує до 100 тисяч осіб (75 тисяч солдатів і до 25 тисяч поліцейських спецназівців).

"Через відсутність достатньої інформації існують складнощі з оцінкою втрат противника, які на 6 березня оцінюються в 11 тисяч убитими і 30-35 тисяч пораненими", — сказав колишній міністр оборони.

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Нагадаємо, раніше в Пентагоні, Міністерстві оборони США, підрахували кількість російських військ, кинутих Кремлем проти України - йдеться про майже 75% від усієї кількості збройних сил Російської Федерації.

Американці вважають, що Володимир Путін відправив в Україну трохи менше 75% від усієї кількості всієї російської армії - в кількісному співвідношенні мова йде про більш, ніж 150 000 військовослужбовців. Також зазначається, що понад 380 ракет було випущено російській армії по українській території.