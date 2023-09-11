ООН хоче 'обнулити' частину санкцій проти РФ: з'явилась гостра реакція Кулеби

Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на поширену у ЗМІ інформацію про нібито прагнення деяких політиків Заходу скасувати частину санкцій проти Росії.
На прес-конференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Кулеби поцікавилися його думкою з приводу зазначеної у BILD інформації про нібито спроби генсека ООН Антоніу Гутерреша зняти частину санкцій проти РФ в обмін на її повернення до "зернової угоди".
Кулеба відповів достатньо гостро.
"Питання обнулення санкцій в принципі не може стояти. Тому що якщо зараз щось обнулити, то завтра Росія розбомбить ще додатковий порт і почне шантажувати світ новими вимогами", - підкреслив глава МЗС.
Міністр вказав, що йому відомо про намагання декого просувати цю позицію.
"Я чітко сказав, що якщо у когось є бажання дозволити родині Патрушева, який зневажає, ненавидить Захід і хоче його зруйнувати, заробити пару сотень мільйонів доларів на Россільхозбанку, то можете його підключити знову до SWIFT. Як ці люди матимуть до себе будь-яку повагу після цього, мені важко уявити", - висловився Кулеба.
Таємні переговори ООН і Росії
Раніше Bild писав з посиланням на таємний лист Антоніу Гутерреша, що ООН веде переговори з Росією про зняття частини санкцій в обмін на повернення Москви до "зернової угоди".
Згідно з опублікованим листом, Гутерреш, зокрема, запропонував російському держбанку повернутися в SWIFT.
Для обходу санкцій генсек ООН пропонує використовувати спеціально засновану дочірню компанію підсанкційного російського банку під назвою "RSHB Capital SA".
Понад те, ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак.
Офіційно цю інформацію в організації не підтверджували. Однак вчора, 10 вересня, глава МЗС Росії Сергій Лавров "натяком" підтвердив факт таких переговорів. Міністр дав зрозуміти, що Кремль хотів би іще більших поступок з боку Заходу.
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