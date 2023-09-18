В ООН готують нову допомогу для українців: хто може розраховувати на гроші

В ООН очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні ближче до зими. І тому готують пакет допомоги як мінімум до 11 млн українців.

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Очікується, що пакет допомоги від ООН повинні отримати як мінімум 11 млн українців / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В ООН очікують, що гуманітарна ситуація в Україні серйозно погіршиться ближче до зими. Саме з цієї причини готується новий пакет грошової допомоги, який зможуть отримати 11 млн українців. Про це розповів речник Управління ООН Савіано Абреу в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Повномасштабне вторгнення Росії призвело до серйозної гуманітарної кризи. В Україні і до цього існували гуманітарні потреби, але вони не були такими величезними, як зараз. 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Це майже половина людей, які зараз перебувають в Україні", – сказав він.

Чиновник додав, що всі тенденції вказують на можливе загострення гуманітарної ситуації в майбутньому. На це будуть прямо впливати ракетні удари країни-терористки Росії по території України.

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"На жаль, за перші шість місяців ми спостерігали погіршення ситуації, особливо поблизу лінії фронту. Ми дійсно спостерігаємо зростання кількості російських ударів, що впливають на цивільне населення і знову руйнують життєво необхідну інфраструктуру. Якщо війна триватиме, а здається, що це саме так, потреби населення або залишаться на тому ж рівні, або зростуть", – сказав Абреу.

Яку допомогу українці отримають від ООН

оплата житла для ВПО;

сплата комунальних платежів за постраждалих внаслідок військових дій;

відновлення та ремонт житла на прифронтових територіях;

доставка продовольчих товарів;

підтримка служб, що займаються послугами ЖКГ;

збереження худоби, забезпечення її харчуванням;

забезпечення українців опалювальними пристроями, ковдрами та зимовим одягом.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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