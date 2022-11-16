РФ навмисно вдарила ракетами по Польщі, атака була спланованою - Подоляк

РФ навмисно вдарила ракетами по Польщі / ОПУ

Росія навмисно вдарила ракетами по території Польщі. Ця атака була спланованою. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

РФ намагається все видати, як "випадковість".

"Удари по території Польщі - це не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку". Так буває, коли зло залишається безкарним, а політики займаються "умиротворенням" агресора. Російський терористичний режим повинен бути зупинений. Співчуття загиблим", - написав Подоляк.

Ракетний удар по Польщі

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Польщі 15 листопада. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване в 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. Внаслідок цього загинули дві людини.

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію і реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

В Міноборони РФ заявили, що опубліковане фото уламка ракети нібито "не має відношення до російських засобів ураження".

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