РФ запустила по Україні 'Шахеди': у ЗСУ розповіли про влучання та роботу ППО

Сили ППО змогли знищити щонайменше 10 ударних безпілотників, повідомила Гуменюк.

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Росія атакувала Україну дронами / колаж: Главред, фото: ДСНС, ОК "Південь"

Керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що війська РФ випустили по території України кілька груп "Шахедів", атака триває. Українські військові знищили щонайменше 10 ворожих ударних безпілотників.

"На півдні йшла бойова робота. Ми спостерігали дві хвилі атак. Перша тривала три години. Через дві години почалася нова хвиля. Бойова робота та збиття продовжуються", - заявила Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За її словами, робота Сил оборони по "Шахедам" була результативною. Сили ППО змогли знищити щонайменше 10 ударних безпілотників, по чотири у Херсонській та Дніпропетровській областях, а також по одному: у Кіровоградській та Миколаївській.

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"На жаль, не обійшлося без влучень. Цього разу ворог бив по сільськогосподарських об'єктах та цивільних установах. Це і ангари для зберігання зерна, і будинки культури. На жаль, попередньо є поранені", - додала вона.

Атака Росії по Україні

Нагадаємо, що 4 січня РФ вдарила по підприємству у Кропивницькому. вранці у Кропивницькому чули гучні вибухи. Внаслідок атаки загарбників одна людина загинула і є постраждалі.

РФ вдарила ракетами по центру Харкова. Посеред міста впали дві ворожі ракети. Росіяни атакували місто ракетами С-300, за попередніми даними. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

Українців попередили про загрозу нового ракетного удару РФ. Окупанти РФ використовували багато ракет "Кинджал", тому що сподівалися пробити українську оборону. Однак, Росії надовго запасів ракет не вистачить

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