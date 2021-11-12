"Йому потрібні українські лікарі": Зеленський перед прем'єром Грузії заступився за Саакашвілі

Президент України заявив прем'єр-міністру Грузії Іраклі Гарібашвілі про неприпустимість застосування до Саакашвілі непропорційних заходів примусу.
Президент України Володимир Зеленський заступився перед прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі за Михайла Саакашвілі, який як і раніше знаходиться в грузинській тюремній лікарні. Український лідер попросив допустити до в'язня українських лікарів, повідомляють представники прес-служби Офісу президента.
Чиновники кажуть, що Зеленський у розмові з Гарібашвілі наполягав на гарантуванні прав Саакашвілі як громадянина України у повній відповідності з нормами міжнародного права.
Президент заявив про неприпустимість застосування до нього непропорційних заходів примусу. Також Зеленський наполягав на наданні доступу до Саакашвілі його матері і близькі.
Крім того, Зеленський попросив розглянути можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів.
Президент також нагадав, що Саакашвілі є громадянином України.
"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", – додав Зеленський.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Михайло Саакашвілі восени нелегально прибув до Грузії. Його заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких брала участь заснована ним партія.
Екс-президента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку. Там Саакашвілі оголосив голодування.
Далі-з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.
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