"Йому потрібні українські лікарі": Зеленський перед прем'єром Грузії заступився за Саакашвілі

Михайло Саакашвілі, Андрій Єрмак, Володимир Зеленський / прес-служба форуму "Україна 30"

Президент України Володимир Зеленський заступився перед прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі за Михайла Саакашвілі, який як і раніше знаходиться в грузинській тюремній лікарні. Український лідер попросив допустити до в'язня українських лікарів, повідомляють представники прес-служби Офісу президента.

Чиновники кажуть, що Зеленський у розмові з Гарібашвілі наполягав на гарантуванні прав Саакашвілі як громадянина України у повній відповідності з нормами міжнародного права.

Президент заявив про неприпустимість застосування до нього непропорційних заходів примусу. Також Зеленський наполягав на наданні доступу до Саакашвілі його матері і близькі.

Крім того, Зеленський попросив розглянути можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів.

Президент також нагадав, що Саакашвілі є громадянином України.

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"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", – додав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Михайло Саакашвілі восени нелегально прибув до Грузії. Його заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких брала участь заснована ним партія.

Екс-президента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку. Там Саакашвілі оголосив голодування.

Далі-з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.

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