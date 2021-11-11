Саакашвілі назвав умову припинення голодування / УНІАН

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі заявив про те, що готовий припинити голодування у тому випадку, якщо його негайно переведуть до багатофункціональної клініки на реабілітацію.

Як повідомив телеканалу Mtvari адвокат Саакашвілі Ніке Гварамія, його підзахисний вирішив прислухатися до заклику Страсбурзького суду з прав людини припинити голодування.

"Є умова припинення цього голодування", - цитує адвокат Саакашвілі.

За його словами, експрезидент Грузії готовий припинити голодування за умови переведення до багатофункціональної клініки на реабілітацію.

У свою чергу міністр юстиції Грузії раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі повернеться в установу №12 за умови припинення голодування.

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"Єдина вимога, яку пред'явили суду адвокати ув'язненого Саакашвілі, було його негайне переведення в цивільну клініку. Це прохання не було задоволене Страсбурзьким судом", - цитує видання" Грузія Онлайн" міністра.

Арешт Саакашвілі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Михайло Саакашвілі восени нелегально прибув до Грузії. Його заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких брала участь заснована ним партія.

Експрезидента Грузії посадили до колонії у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку. Там Саакашвілі оголосив голодування.

Далі-з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.

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