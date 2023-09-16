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"Ядерної катастрофи не уникнути": Жданов озвучив хард-варіант завершення війни в Україні

Аліна Дембіцька
16 вересня 2023, 19:26 оновлено 16 вересня, 19:26
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Військовий експерт зауважив, що за лайт-варіантом, війна може закінчитись без застосування ядерної зброї.
Жданов, ВСУ
Жданов озвучив хард-варіант завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Без перемоги України у війні з країною-агресоркою Росією президенту США Джо Байдену не виграти вибори. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

Як зазначив Жданов, американському лідеру потрібно з чимось прийти до виборця. І він може прийти з тим, що США перемогли зло, демократія запанувала. А головна теза Байдена зводитиметься до того, що велика країна Америка запобігла ядерному апокаліпсису у світі.

"Як каже наш політтехнолог Сергій Гайдай, новину, з якою виборець повинен підійти до урни для голосування, потрібно подати приблизно за шість місяців до виборів, тоді людина її засвоює, перетравлює і усвідомлює. Відраховуємо шість місяців від дати виборів у США – від 8 листопада, ми отримаємо 8 травня 2024 року. До речі, дуже символічна дата. Тому в лютому у нас повинні з'явитися пілоти, тому вже тривають розмови про весняний наступ, тому на початку року можуть з'явитися і ракети", - зауважив військовий експерт.

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За його словами, це лайт-варіант, без застосування ядерної зброї, який буде реалізований, якщо Україна буде рухатися за тим же сценарієм, який є зараз.

"Якщо говорити про хард-варіант, то ядерної катастрофи не уникнути. Але це будуть не обстріли Росією наших ядерних об'єктів. Потрібен саме прецедент із російською ядерною зброєю, щоб були підстави сказати Путіну: "Вибач, хлопець, але ти ідіот, тому ми у тебе забираємо ядерну дубину". І потрібно ще сформувати світову громадську думку про те, що Росію необхідно роззброїти, інакше ця країна доведе весь світ до цугундера", - підкреслив Жданов.

Нагадаємо, нещодавно Олег Жданов заявляв, що російського диктатора Володимира Путіна можуть змусити вдарити ядеркою по Україні, щоб потім "здути" його. Після цього тактичного удару Україні нададуть більше військової допомоги, ніж надається зараз. Експерт каже, що наслідки не будуть катастрофічними, адже це буде зброя малої потужності, яка не знесе ціле місто. Але ця дія Путіна допоможе позбавити РФ ядерної зброї.

Зауважимо, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

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війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
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