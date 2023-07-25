Путіна чекають "сюрпризи", в його режимі вже з'явилися тріщини - Загородній

Сильного удару по режиму Путіна можуть завдати перемоги українських військових на фронті.

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У режимі Путіна вже з'явилися тріщини / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У режимі російського диктатора Володимира Путіна вже видно тріщини. Навіть сам Путін не залишиться без "сюрпризів". Про це під час чату на Главреді розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він переконаний, що каталізатором в цій ситуації послужить кілька моментів. Серед них виявиться звільнення Бахмута або вихід українських військових на Азовське узбережжя.

"Але те, що проблеми будуть, це точно. Чому я так впевнений? Путч у 1991 році був у серпні. Так, Горбачов тоді відбився, але через три місяці він втратив владу. Приблизно в таких же термінах і будуть якісь сюрпризи для Путіна", - сказав Загородній.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім на Главреді:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Крах режиму Путіна

Нещодавно стало відомо про те, що Кремль почав "ховати" Путіна після заколоту Пригожина. Поїздки директора країни-агресора РФ Володимира Путіна в регіони почали ретельно приховувати через те, що в Кремлі все більше бояться дестабілізації ситуації.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Росії загрожують нові заколоти. За словами представника відомства Андрія Юсова, розвідка має такі дані. Втім, в ГУР поширювати відомості не будуть.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що Росгвардія повстане проти Путіна. Кремлівський керівник під час заколоту Євгенія Пригожина показав свою слабкість і втратив авторитет. Країну-агресора чекають революційні події, коли ряд груп будуть домагатися своїх цілей.

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