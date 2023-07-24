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Експерт пояснив, чи багато диктаторів крім Путіна використовують двійників

Дмитро Відоменко
24 липня 2023, 14:30 оновлено 24 липня, 14:57
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На думку Дмитра Попова, ще російські імператори і радянські диктатори за типом Йосипа Сталіна використовували тактику з двійниками.
Путін, Попов
Як стверджує Дмитро Попов, достовірно відомо, що послугами двійників користувався севекорейський диктатор Кім Чен Ин / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео Telegram

Навряд чи історія з двійниками (за типом путінської) вкрай поширена серед інших диктаторів. Про це в інтерв'ю Главреду заявив кандидат психологічних наук і профайлер Дмитро Попов

"Ні, я не спостерігав. Ну, якщо відстежувати, то ще хасиди (це XIV-XV століття нашої ери) застосовували двійників для того, щоб дублювати тих людей на Сході, які були необхідні для того, щоб приймати свої рішення. Тобто вони усували "оригінали", виставляли двійника і Двійник вже кермував певною спільністю – князівством країною – так, як потрібно було хасидам, Кавказькому угрупованню", ‒ сказав він.

На думку Попова, ще російські імператори і радянські диктатори за типом Йосипа Сталіна використовували тактику з двійниками.

"Є дослідження, що у російського імператора Олександр II був двійник. Він, очевидно, народовольців боявся, які іноді бомби метали, куди попало. Не секрет, що у Сталіна був двійник, народний артист-дагестанець, якому потім присвоїли, потім звання, по-моєму, генерал-майора. До речі, він був відкритий і особистий охоронець Сталіна публікував його в своїх мемуарах і багато про нього розповідав. При цьому він же в своїх мемуарах говорив, що двійник був не один. Цього дагестанця (він, до речі, дійсно дуже схожий на Сталіна людина) вони виставляли всюди, і я думаю, що весь світ знав, що це двійник. А враховуючи, що YouTube і Інтернету не було, то і необхідності його так вже сильно готувати теж не було", ‒ сказав він.

Як стверджує Попов, достовірно відомо, що послугами двійників користувався севекорейський диктатор Кім Чен Ин.

"Я знаю, що були двійники у Кім Чен Ина, скільки там їх було – для мене питання. Але є одна особливість ‒ двійники з'являються там, де є небезпека для лідера. А небезпека для лідера найчастіше виникає в авторитарних режимах або ж тих, які пов'язані з дуже серйозним насильством над власним населенням. Тобто там, де є можливість отримати якусь "ответочку". У демократичних країнах до цього не вдаються. Я намагався відстежувати і президентів США, і німецьких канцлерів. І ось взагалі жодного двійника я там не виявив. У них немає просто необхідності, тому що цим людям, які прийшли до влади легітимно, їх обирає більшість. І більшість розуміє, що якщо навіть їх лідер десь помилиться, то це, в принципі, прийнятно. Це їхня помилка як виборців, і на наступних виборах вони все це компенсують, коли приведуть до влади іншу групу осіб або іншого лідера. В авторитарних режимах цього не проходить", ‒ підсумував він.

Хто такий Дмитро Попов

Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, фахівець з психодіагностики, повідомляється на його Facebook-сторінці.

Навчався в Національній академії СБУ. Був експертом-психологом у "Альфі" СБУ та науковим консультантом у Службі зовнішньої розвідки України.

Доцент кафедри психології в Університеті економіки і права "Крок".

Дивіться на відео інтерв'ю Дмитра Попопу Главреду:

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував сценарій усунення двійника Путіна. Використання двійників диктатора РФ може тривати до 85-річного віку, не виключає Дмитро Попов.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

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