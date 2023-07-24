'Змінилась поведінка': після саміту НАТО Путін пішов на ескалацію війни

НАТО має рішуче допомогти Україні й показати, що вона точно стане членом Альянсу, наголошують у МЗС Литви.

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У МЗС Литви прокоментували останні події в Україні / колаж: Главред, фото: РБК-Україна, скріншот: відео Telegram

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що після саміту НАТО, який відбувся 11-12 липня у Вільнюсі, у російського диктатора змінилась поведінка.

Як зазначив міністр закордонних справ Литви у Twitter, саме після цієї зустрічі президент Росії пішов на ескалацію війни проти України. Ландсбергіс також закликав країн-членів НАТО дати зрозуміти Путіну, що Альянс продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.

Міністр закордонних справ Литви зазначив, що після саміту НАТО у Вільнюсі Путін почувається "досить підбадьореним". Зокрема, російський диктатор почав ескалацію, вийшов із зернової угоди, атакував Одесу та дунайський порт.

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Після цього, Ландсбергіс наголосив, що НАТО має рішуче допомогти Україні й показати, що вона точно стане членом Альянсу.

"Ми повинні зробити так, щоб наша рішучість допомогти Україні здобути перемогу й членство в НАТО була краще зрозуміла", - підкреслив він.

Він додав, що для країн-членів НАТО час подвоїти зусилля щодо допомоги та підтримки нашої держави.

Саміт НАТО для України

Нагадаємо, що Зеленський назвав головну мету візиту на саміт НАТО. Президент України заявив, що після саміту у Вільнюсі Україна отримає нові важливі інструменти захисту.

Данілов оцінив саміт НАТО у Вільнюсі. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що результати саміту НАТО у Вільнюсі - це перемога для українців, а Російська імперія - не існуватиме.

В чому головний результат саміту НАТО для України. Наше членство в першу чергу не про питання досягнення стандартів НАТО, а про докорінну зміну геополітики.

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