Путіна огорнув страх, він всіх боїться і не вилазить з бункера - Данілов

Президент Володимир Зеленський нічого не боїться і їздить у міжнародні поїздки, на відміну від російського директора Володимира Путіна, сказав Олексій Данілов.

До Путіна ніхто не може потрапити, поки не пройде 10-денний карантин - Данілов / Колаж скріншот YouTube

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін сидить в бункері і нікого до себе не пускає, допоки ті, хто до нього прямує, не пройдуть 10-денний карантин. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що згідно з даними від людини з колишнього оточення глави Кремля, Путін нікого до себе не пускає. До нього можуть потрапити тільки ті, хто 10 днів просидів на карантині і зробив безліч тестів.

"Ті дані, які ми отримали від людини, яка зараз перебуває за кордоном, а була в оточенні Путіна, маємо яскраве підтвердження того, що Путін сидить постійно тільки на карантині, не з'являється серед людей", - зазначив Данілов.

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Також Олексій Данілов підкреслив, що президент Зеленський, на відміну від Путіна, нікого не боїться, їздить в міжнародні поїздки і закріплює імідж України на міжнародній арені.

Війна Росії проти України

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