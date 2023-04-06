Путіна огорнув страх, він всіх боїться і не вилазить з бункера - Данілов

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін сидить в бункері і нікого до себе не пускає, допоки ті, хто до нього прямує, не пройдуть 10-денний карантин. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що згідно з даними від людини з колишнього оточення глави Кремля, Путін нікого до себе не пускає. До нього можуть потрапити тільки ті, хто 10 днів просидів на карантині і зробив безліч тестів.
"Ті дані, які ми отримали від людини, яка зараз перебуває за кордоном, а була в оточенні Путіна, маємо яскраве підтвердження того, що Путін сидить постійно тільки на карантині, не з'являється серед людей", - зазначив Данілов.
Також Олексій Данілов підкреслив, що президент Зеленський, на відміну від Путіна, нікого не боїться, їздить в міжнародні поїздки і закріплює імідж України на міжнародній арені.
Війна Росії проти України
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що в країні-агресорі Росії починаються процеси внутрішньої боротьби.
Тероризм стає інструментом такого протистояння. На російську державу очікують незворотні події і смута.
У Міністерстві оборони США сказали, що розуміють стратегію ЗСУ в Бахмуті.
Українські війська діють надійно, а окупанти залишаються на захоплених позиціях. ЗСУ мають можливості, щоб перейти до наступної фази війни.
У розвідці Британії повідомили, що в Міноборони окупантів РФ на тлі провалів планів ворога із захоплення Донбасу, схоже, вирішили звільнити генерал-полковника Рустама Мурадова, який керував східним угрупуванням окупантів. Раніше під його керівництвом російські окупанти зазнали розгромної поразки під Вугледаром.
Дивіться відео Главред - журналіст Ганницький розповів, чому до відходу Путіна в Росії не зміниться влада
Інші новини:
- Данілов розповів, за якої умови РФ вдарить по Україні ядеркою
- "Російські генерали готують жест доброї волі": Світан розповів про неминучий "котел" у Криму
- Україна буде готова вести перемовини щодо Криму: у Зеленського назвали умову