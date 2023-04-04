Данілов розповів, за якої умови РФ вдарить по Україні ядеркою

Росія може застосувати ядерну зброю для удару по Україні лише в тому випадку, якщо Пекін дозволить це Кремлю.

Данілов розповів, за якої умови РФ наважиться вдарити по Україні ядеркою / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Останнім часом російський диктатор Володимир Путін часто погрожує застосуванням ядерної зброї по території України. Зокрема, глава Кремля почав говорити, що країна-агресорка Росія розмістить ядерну зброю на території Білорусі.

Як зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю The Times, Росія може застосувати ядерну зброю для удару по Україні лише в тому випадку, якщо Пекін дозволить це Кремлю.

"Якщо китайці дозволять Росії використовувати ядерну зброю, то вони її застосують. Якщо ні, то не будуть. Тож це (чи буде застосовувати РФ ядерну зброю, - ред.) треба питати в Китаю", - заявив Данілов.

відео дня

Зауважимо, що раніше секретар РНБО заявляв, що КНР не дозволить Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі. За його словами, ядерна зброя на території Білорусі не потрібна ні Китаю, ні самій Росії, а заяви Путіна – це просто шантаж для того, щоб американці погоджувались якомога швидше йти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити цю війну на умовах Росії.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо голова Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

Вас може зацікавити: