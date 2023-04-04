УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Данілов розповів, за якої умови РФ вдарить по Україні ядеркою

4 квітня 2023, 00:11
Росія може застосувати ядерну зброю для удару по Україні лише в тому випадку, якщо Пекін дозволить це Кремлю.
Данілов розповів, за якої умови РФ вдарить по Україні ядеркою
Данілов розповів, за якої умови РФ наважиться вдарити по Україні ядеркою / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Останнім часом російський диктатор Володимир Путін часто погрожує застосуванням ядерної зброї по території України. Зокрема, глава Кремля почав говорити, що країна-агресорка Росія розмістить ядерну зброю на території Білорусі.

Як зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю The Times, Росія може застосувати ядерну зброю для удару по Україні лише в тому випадку, якщо Пекін дозволить це Кремлю.

"Якщо китайці дозволять Росії використовувати ядерну зброю, то вони її застосують. Якщо ні, то не будуть. Тож це (чи буде застосовувати РФ ядерну зброю, - ред.) треба питати в Китаю", - заявив Данілов.

відео дня

Зауважимо, що раніше секретар РНБО заявляв, що КНР не дозволить Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі. За його словами, ядерна зброя на території Білорусі не потрібна ні Китаю, ні самій Росії, а заяви Путіна – це просто шантаж для того, щоб американці погоджувались якомога швидше йти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити цю війну на умовах Росії.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо голова Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

Вас може зацікавити:

війна в Україні ядерна зброя ядерний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:49

Україна готова до контрнаступу: у NYT розповіли, з якими важкими викликами зіткнуться ЗСУ

06:20

Смерть зовсім близько ходить, ось уже і до Пригожина в кафе зайшла кістляваПогляд

04:30

"Його приберуть миттєво": Ейдман сказав, за що Путін накаже вбити ПригожинаВідео

04:00

Фейгін озвучив два сценарії миттєвого закінчення війни в УкраїніВідео

03:30

Яке найкраще добриво для помідора: копійчаний засіб творить чудеса

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:20

Розкрито секрет справжніх пишних вареників: всього 1 крапля в тісті зробить страву смачною - рецептВідео

02:50

Христина Горняк завзято поманила тілом в рваному топі і джинсовому міні

02:20

"Хоче принизити й підставити Міноборони РФ": соціолог пояснив, чому Пригожин спростовує роспропагандуВідео

01:34

Експерт пояснив, за якої умови в Росії стартує війна "всіх проти всіх"Відео

Реклама
00:51

4 суворих заборони, які не можна порушувати 4 квітня: прикмети і що не можна робитиВідео

00:11

Данілов розповів, за якої умови РФ вдарить по Україні ядеркоюВідео

03 квітня, понеділок
23:35

Навіщо 5 квітня прибирали до кришталевої чистоти будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

23:32

"Доповідали з найгарячіших точок": Зеленський провів незвичне засідання СтавкиВідео

23:23

ЗСУ готуються до потужного контрнаступу: у США спрогнозували, коли чекати його початкуВідео

22:54

Мрійлива Хеллі Беррі посвітила міцними грудьми з келихом шампанського в руках

22:47

Жданов попередив про високу імовірність підготовки масованої ракетної атаки з боку РФВідео

22:44

Російського актора "паралізувало" прямо на сцені: викликали негайно швидкуВідео

22:33

"Я готовий його вбити сам": у Хмельницькому митрополит прокоментував побиття військового священникомВідео

22:01

"Розпад Росії буде "вражаючим": Данілов озвучив терміни краху країни-агресораВідео

21:45

Курс долара може різко обвалитися у квітні: аналітики озвучили сценарійВідео

Реклама
21:21

"Я не злякався": після скандалу в Карпатах чоловік різко вибачився перед військовимиВідео

21:01

49-річна Олена Мозгова показала детальне фото свого обличчя зблизька

20:43

США передають Україні потужну військову допомогу: Кірбі назвав терміниВідео

19:41

Зірка серіалу Вікінги знявся голим на підтримку вагітної дружини після трьох викиднів

19:20

Путінська Росія прощається з тиломПогляд

19:12

Війна в Україні доходить до переломного моменту - BloombergВідео

18:53

Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок пікап Mitsubishi L-200

18:40

"Кримінальний клоун": Ейдман оцінив шанси Пригожина замінити Путіна в КремліВідео

18:37

Злата Огневич чесно зізналася, кого б тепер обрала на шоу "Холостячка"

18:34

Як правильно прати спідню білизну: золоті правила, які повинен знати кожен

18:20

Parimatch припиняє співробітництво з 1100 робітниками та підрядниками

18:19

"Намагаються прикрити свої провали": генерал Сирський про ситуацію в БахмутіВідео

17:50

Приймає вітання: Надю Дорофєєву застукали з каблучкою на безіменному пальці

17:35

Домашні яйця або магазинні: розвіюємо міфи і обираємо кращеВідео

17:34

Життя назавжди зруйнувалося: чоловік випадково одружився на своїй єдинокровній сестрі

17:24

П'ятеро тяжкопоранених: Україна повернула з російського полону ще 12 українцівВідео

17:23

Що робити для довголіття: названо п'ять найголовніших звичок, що подовжать життя на 10 років

17:02

В Україну мчить спека: синоптик назвав дату різкого потепління до +23Відео

16:49

Україна має перемогти у війні, інакше питання її вступу в НАТО не матиме значення – СтолтенбергВідео

16:24

"Ледь стояла на ногах під алкоголем": відома співачка влаштувала жахливий концерт і розлютила росіянВідео

Реклама
16:06

"Підвал і відро замість туалету": Зеленський озвучив яскраве побажання диктатору ПутінуВідео

15:51

Оля Полякова приголомшила фанатів стрибком в купальнику в холодну водуВідео

15:51

Лорак по бартеру вивезла свого йога-інструктора в ДубайВідео

15:46

Ціни на хліб підняли: в Україні будуть щомісяця піднімати вартість продуктуВідео

15:24

"ЗСУ - худоба. Їдь вже у свій Бахмут": у Карпатах чоловік накинувся на військового на реабілітаціїВідео

15:18

У Кабміні пояснили, чи будуть українцям вручати повістки через месенджериВідео

15:03

"У росіян ще є час піти, інакше ми їх знищимо": Зеленський розповів про підготовку до контрнаступу ЗСУВідео

15:03

"Нехай думає Росія": Зеленський прокоментував підрив пропагандиста Татарського

14:08

Складна головоломка, яка під силу лише найуважнішим: як знайти козу серед овець за 11 секунд

13:58

"Підняли прапор над туалетом": в Україні висміяли фейк Пригожина про захоплення Бахмута

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти