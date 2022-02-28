Нейтралітет скасовано: Швейцария вводит санкции против РФ і закриває агресору небо

Швейцария вводит санкции против РФ/ Reuters

Швейцарія через військові дії Росії в Україні скасовує нейтралітет і вводить антиросійські санкції.

Відповідне рішення було ухвалене під час позачергового засідання 28 лютого. Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Зокрема, будуть заблоковані активи осіб і компаній, які потрапили у санкційний список. Також вводяться фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єрміністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

У Федеральній раді зазначили, що Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом.

"Військовий напад Росії на суверенну європейську країну є дуже серйозним порушенням міжнародного права. Тому Федеральна рада змінює попередню практику санкцій Швейцарії. У цих рішеннях враховувалися аспекти політики нейтралітету і миру. Швейцарія розглядатиме кожен наступний пакет санкцій з боку ЄС в індивідуальному порядку", – прокоментував таке рішення представник Федеральної ради Швейцарії Андре Симонацці у Twitter.

Реклама

Також Швейцарія закриє повітряний простір для російських літаків і надасть гуманітарну допомогу українським біженцям.

Раніше повідомлялося, що західні ЗМІ розповіли, як Зеленський переконав вдарити по РФ жорсткими санкціями. Зеленський розповів про те, щоб сусіди активізувалися з допомогою для України (продовольством, боєприпасами, паливом), а також потужними санкціями проти РФ.

Нагадаємо, з понеділка, 28 лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії через її вторгнення в Україну. Зокрема, з сьогоднішнього дня повітряний простір ЄС закрито для РФ.

Читайте також: