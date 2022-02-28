Макрон знову поспілкувався по телефону з Путіним: про що говорили

Макрон поспілкувався з Путіним

У понеділок, 28 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів чергову телефонну розмову з Володимиром. Путіним, яка тривала близько 1,5 години, повідомляє BFM TV.

Під час розмови Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню і забезпечити безпеку основних доріг в Україні. Як повідомив Єлисейський палац, за цими пунктами керівник Кремля "підтвердив готовність брати участь".

Нагадаємо, президент РФ Путін звинуватив Захід у, мовляв," недружніх діях " у вигляді санкцій, які світ вводить проти Москви через військовий напад на Україну. Він віддав наказ "перевести стратегічні сили стримування в особливий режим чергування". Йдеться про загрозу застосування ядерної зброї.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович зробив заяву про те, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю проти України. Йому самому невигідно йти на такий сценарій проти народу, який він прагне окупувати.