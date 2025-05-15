Путін усе зруйнує: Буданов - про те, чим обернеться відмова летіти на переговори

Своєю відмовою бути присутнім на переговорах у Туреччині Путін зруйнує власні пропагандистські наративи щодо України.

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Путін зруйнує російські наративи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Путін може не приїхати до Туреччини на переговори

Цим він сам притягне до себе проблеми

Сьогодні, 15 травня, у Туреччині заплановані переговори України та РФ. Однак російський диктатор Володимир Путін, який сам був ініціатором цього переговорного процесу, може не прибути до Стамбула, чим тільки зробить гірше для себе. Про це заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна.

Своєю відмовою бути присутнім на переговорах у Туреччині Путін зруйнує власні пропагандистські наративи щодо України, каже Буданов.

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"Думаю, Путін не приїде. Але треба розуміти, що таким кроком вони зруйнують свою ж ідею про те, що Україна робить усе для того, щоб ухилитися від справжніх реальних мирних переговорів. Наш президент зробив рішучий такий крок, прямо сказав "усе, я приїжджаю", і тут уже не вийде сказати, що це щось інше. За фактом вони не підготувалися до цього", - сказав Буданов.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував, що глава Кремля Володимир Путін приїде на переговори до Туреччини.

"Ні, я не очікував [що Путін поїде]. Навіщо йому їхати, якщо я не їду? Тому що я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правильно", - відповів Трамп.

Глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

Як пише The Wall Street Journal, журналісти ставлять під сумнів сам факто того, що переговори між країнами, що воюють, відбудуться, оскільки Путін проігнорував заклик президента Зеленського зустрітися для прямих переговорів.

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