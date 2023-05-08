Вибухи один за іншим: російські окупанти обстріляли Харків

За попередніми даними, російські окупанти завдали ударів із ЗРК С-300.
Російські окупанти пізно ввечері 8 травня почали обстрілювати Харків. Влада закликає місцевих жителів залишатися в укриттях. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - написав Синєгубов.
Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що за попередніми даними, ворог обстрілює місто із зенітно-ракетного комплексу С-300.
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