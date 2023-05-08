Російські авіабомби з "крилами" можуть змінити хід війни в Україні - The Telegraph

Для скидання авіабомб КАБ-500 окупантам не потрібно підлітати до лінії фронту.

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Російські КАБ-500 можуть змінити хід війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Російські окупанти почали використовувати плануючі бомби з "крилами". Ці бомби летять далеко і достатньо низько, що дає їм змогу ухилитись від деяких засобів ППО. Вони становлять "дуже серйозну загрозу". Про це заявив представник ВПС України Юрій Ігнат, повідомляє The Telegraph.

Щоб скинути таку бомбу на українські міста чи позиції українських військових, окупантам не потрібно здійснювати вильоти поблизу лінії фронту.

"Зараз противник використовує тактичну авіацію для вирішення бойових завдань уздовж кордону з Росією, лінії фронту і морського узбережжя. У всіх цих районах противник вже близько місяця інтенсивно використовує плануючі бомби", - сказав Ігнат.

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Повідомляється, що протягом дня окупанти скидають щонайменше 20 таких плануючих бомб. Західні аналітики припускають, що подібна зброя може змінити хід війни в України та змусити Київ внести останні зміни в оперативне планування.

Як повідомляють в українській розвідці, подібні атаки здійснюються з відстані 25-30 миль вглиб території РФ.

"Протистояння, яке дає нову саморобну зброю, означає, що загроза протиповітряної оборони, яка раніше обмежувала використання ударної і штурмової авіації, дещо пом'якшується", — сказав військовий аналітик розвідувальної консалтингової компанії Джастін Крамп.

Повітряні атаки на Україну

Вночі 4 травня окупанти завдали комплексного повітряного удару по столиці України. Він став вже третім за перші чотири дні травня. Окупанти атакували Київ із застосуванням баражуючих беприпасів типу "Shahed". Всі повітряні цілі були збиті.

Вибухи також прогриміли Краматорську та Одесі. Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, ворог атакував місто п'ятнадцятьма Shahed-131/136.

12 дронів знищено силами ППО та мобільних вогневих груп. Три дрони-камікадзе вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Всього силами і засобами Повітряних Сил було знищено 18 ударних БПЛА і один розвідувальний дрон.

У ніч на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, лунали вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України-Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.

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