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Путін розхвастався "надсучасною" зброєю, але вона відстала та неефективна – РНБО

17 серпня 2022, 21:17

Військово-промисловий комплекс Росії залежить від Заходу, України та нічого не виробляє нового – росіяни досі користуються розробками СРСР.

Путін війська Росії
Зброя Путіна - застаріла і неефективна, що показала війна проти України - РНБО / Колаж УНІАН, Вікіпедія

У РФ з 15 по 21 серпня проводиться військово-технічний форум Армія-2022, в рамках якого проходить демонстрація, мовляв "високоефективної російської зброї". Але, насправді, як показала війна проти України, зброя застаріла і непродуктивна. Російський військово-промисловий комплекс досі користується радянськими розробками і залежний від західної електроніки та українських підприємств. Зброя Росії, порівняно з озброєнням західного світу, відстала. Про це заявили в Центрі стратегічних комунікацій і безпеки Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє пресслужба Центру, Москва під виглядом нібито "високоефективної зброї" демонструє озброєння, які вже застарілі і неефективні. Ситуацію наочно підтвердила війна в Україні.

Зокрема, зазначається, що російське озброєння, якщо порівнювати його із західними зразками – відстале.

Військово-промисловий комплекс Росії принципово нових розробок не виробляє. Там до теперішнього часу користуються досягненнями ще СРСР.

Як вказали у РНБО, виробництво російських озброєнь, як і раніше, залежить від електроніки т а підприємств України. Унаслідок санкцій, впроваджених проти Росії через напад на українську державу, у росіян більше немає до них доступу.

Крім того, російський ВПК занепадає, як і інші галузі економіки країни. Виробництво зупиняється, люди втрачають роботу.

Також в Центрі розкритикували і трофейну російську техніку - вона з виробничим браком. Москва піддає ризику своїх же солдатів під час її експлуатації.

У Центрі підкреслили, що серія пожеж на підприємствах військово-промислового комплексу пов'язана з бажанням чиновників приховати реальну ситуацію в галузі.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що ЗСУ потребують більшої кількості озброєнь для боротьби з військами РФ. За словами українського гаранта, на Заході, коли кажуть про бажання перемоги Києва над Москвою, повинні задуматися про надання українській державі військової допомоги на належному рівні. Інакше війна піде вглиб Європи, яку наразі, у тому числі, захищає і армія України.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що терміни війни залежать від рішення Путіна і готовності глави Кремляй надалі вести політику щодо виснаження російської економіки. Втім, на думку дипломата, відхід Путіна також нічого не змінить – Москва розглядає Україну в якості ворожої держави.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, розмірковуючи про оптимальні кроки армії України на війні проти Росії, сказав, що у Києві серйозно вивчають варіант зі знищенням Кримського мосту. Чиновник підкреслив, що логістичну артерію постачання військ окупантів слід зруйнувати. Подоляк припустив нові інциденти в захопленому Криму вже найближчими місяцями.

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РНБО Володимир Путін війська Росії війна Росії та України
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